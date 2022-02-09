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新型コロナウイルス
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https://jp.sputniknews.com/20220209/---10130549.html
園児マスク、留意事項周知へ 厚労相「近日中に明確化」
園児マスク、留意事項周知へ 厚労相「近日中に明確化」
後藤茂之厚生労働相は９日の衆院予算委員会で、新型コロナウイルス対策で保育園児の発育状況に応じてマスク着用を推奨する政府方針を巡り、具体的な取り扱いの留意事項を近日中に明確にして周知する考えを示した。園児への推奨には小児科医らから慎重意見が出ている。 2022年2月9日, Sputnik 日本
2022-02-09T14:30+0900
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政府の新型コロナ感染症対策分科会は当初案に「２歳以上」と対象を明記したが、異論が相次いで削除した経緯がある。後藤氏は「２歳（になったばかりの）ぎりぎりで無理のないマスクの着用は難しいケースが多いと思っている」との見解を表明。留意事項で、着用について「無理強いがないことを明確にする」と説明した。(c)KYODONEWS
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園児マスク、留意事項周知へ 厚労相「近日中に明確化」
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後藤茂之厚生労働相は９日の衆院予算委員会で、新型コロナウイルス対策で保育園児の発育状況に応じてマスク着用を推奨する政府方針を巡り、具体的な取り扱いの留意事項を近日中に明確にして周知する考えを示した。園児への推奨には小児科医らから慎重意見が出ている。
政府の新型コロナ感染症対策分科会は当初案に「２歳以上」と対象を明記したが、異論が相次いで削除した経緯がある。後藤氏は「２歳（になったばかりの）ぎりぎりで無理のないマスクの着用は難しいケースが多いと思っている」との見解を表明。留意事項で、着用について「無理強いがないことを明確にする」と説明した。