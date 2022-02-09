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コロンビアの土砂崩れ、死者が11人に拡大
コロンビアの土砂崩れ、死者が11人に拡大
コロンビア西部で発生した土砂崩れにより、少なくとも11人が死亡したほか、35人が負傷した。消防は現在も災害現場で救助活動を続けている。イバン・ドゥケ大統領が明らかにした。 2022年2月9日, Sputnik 日本
2022-02-09T09:12+0900
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コロンビア
災害・事故・事件
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大統領がツイッターに投稿したところによると、国内西部で発生した大規模な土砂崩れで11人が死亡したほか、35人が負傷したという。コロンビア西部では豪雨が続き、4軒の民家が流されたという。関連ニュース
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コロンビア, 災害・事故・事件

コロンビアの土砂崩れ、死者が11人に拡大

2022年2月9日, 09:12
© Fotolia / Archimede米国の救急車
米国の救急車 - Sputnik 日本, 1920, 09.02.2022
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コロンビア西部で発生した土砂崩れにより、少なくとも11人が死亡したほか、35人が負傷した。消防は現在も災害現場で救助活動を続けている。イバン・ドゥケ大統領が明らかにした。
大統領がツイッターに投稿したところによると、国内西部で発生した大規模な土砂崩れで11人が死亡したほか、35人が負傷したという。
コロンビア西部では豪雨が続き、4軒の民家が流されたという。
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