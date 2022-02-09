登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください 再度送信
https://jp.sputniknews.com/20220209/10129100.html
コロンビアの土砂崩れ、死者が11人に拡大
コロンビアの土砂崩れ、死者が11人に拡大
コロンビア西部で発生した土砂崩れにより、少なくとも11人が死亡したほか、35人が負傷した。消防は現在も災害現場で救助活動を続けている。イバン・ドゥケ大統領が明らかにした。 2022年2月9日, Sputnik 日本
2022-02-09T09:12+0900
2022-02-09T09:12+0900
2022-02-09T09:12+0900
コロンビア
災害・事故・事件
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/423/56/4235661_0:481:2730:2017_1920x0_80_0_0_42334d8156703652dbe4aca23aed8196.jpg
大統領がツイッターに投稿したところによると、国内西部で発生した大規模な土砂崩れで11人が死亡したほか、35人が負傷したという。コロンビア西部では豪雨が続き、4軒の民家が流されたという。関連ニュース
コロンビア
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/423/56/4235661_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_884a0d165df2d78366a1af6d2fb25b65.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
コロンビア, 災害・事故・事件
コロンビアの土砂崩れ、死者が11人に拡大 フォローする
コロンビア西部で発生した土砂崩れにより、少なくとも11人が死亡したほか、35人が負傷した。消防は現在も災害現場で救助活動を続けている。イバン・ドゥケ大統領が明らかにした。
大統領がツイッターに投稿したところによると、国内西部で発生した大規模な土砂崩れで11人が死亡したほか、35人が負傷したという。
コロンビア西部では豪雨が続き、4軒の民家が流されたという。