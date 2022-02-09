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シリア首都に空爆、対空防御システムで対応
シリア首都に空爆、対空防御システムで対応
シリアの首都ダマスカスに空爆が行われている。シリア軍はこれに対し、対空防御システムを使用してミサイルを迎撃している。シリア国営メディアSANAが報じた。 2022年2月9日, Sputnik 日本
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首都ダマスカスに空爆が行われている。攻撃の主体については報じられていない。シリア軍はこれに対し、対空防御システムを使用してミサイルを迎撃している。被害状況に関する情報は入っていない。関連ニュース
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シリア首都に空爆、対空防御システムで対応

2022年2月9日, 09:32
© 写真 : SANAシリアの首都ダマスカス
シリアの首都ダマスカス - Sputnik 日本, 1920, 09.02.2022
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シリアの首都ダマスカスに空爆が行われている。シリア軍はこれに対し、対空防御システムを使用してミサイルを迎撃している。シリア国営メディアSANAが報じた。
首都ダマスカスに空爆が行われている。攻撃の主体については報じられていない。
シリア軍はこれに対し、対空防御システムを使用してミサイルを迎撃している。被害状況に関する情報は入っていない。
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