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https://jp.sputniknews.com/20220209/10129492.html
シリア首都に空爆、対空防御システムで対応
シリア首都に空爆、対空防御システムで対応
シリアの首都ダマスカスに空爆が行われている。シリア軍はこれに対し、対空防御システムを使用してミサイルを迎撃している。シリア国営メディアSANAが報じた。 2022年2月9日, Sputnik 日本
2022-02-09T09:32+0900
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首都ダマスカスに空爆が行われている。攻撃の主体については報じられていない。シリア軍はこれに対し、対空防御システムを使用してミサイルを迎撃している。被害状況に関する情報は入っていない。関連ニュース
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シリアの首都ダマスカスに空爆が行われている。シリア軍はこれに対し、対空防御システムを使用してミサイルを迎撃している。シリア国営メディアSANAが報じた。
首都ダマスカスに空爆が行われている。攻撃の主体については報じられていない。
シリア軍はこれに対し、対空防御システムを使用してミサイルを迎撃している。被害状況に関する情報は入っていない。