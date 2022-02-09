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新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
https://jp.sputniknews.com/20220209/2613-10131994.html
日本 まん延防止等重点措置2月6日まで延長 13都府県に加え高知県にも適用
日本 まん延防止等重点措置2月6日まで延長 13都府県に加え高知県にも適用
日本政府は、今月13日が期限の新型コロナ対策、まん延防止等重点措置を2月6日まで3週間延長する方針を固めた。現在は東京など13都府県が対象だが、新たに高知県にも今月12日から重点措置を適用するという。NHKが報じている。 2022年2月9日, Sputnik 日本
2022-02-09T19:05+0900
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まん延防止等重点措置の期限が今月13日に迫る中、東京など13都府県は新規感染者が高い水準にあり、重点措置を解除して対策を緩和する状況にはないとして、政府に適用延長を求めた。また高知県も医療提供体制が急速にひっ迫しており、重点措置の適用を政府に要請した。これを受けて岸田首相は9日夕方、後藤厚労相や山際新型コロナ対策担当相ら関係閣僚と会談し、対応を協議。今月13日が期限のまん延防止等重点措置を2月6日まで3週間延長するとともに、現在の13都府県に加え、高知県にも今月12日から来月6日まで同措置を適用する方針を確認し与党側に伝えた。関連ニュース
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日本 まん延防止等重点措置2月6日まで延長 13都府県に加え高知県にも適用
2022年2月9日, 19:05 (更新: 2022年2月9日, 19:13) フォローする
日本政府は、今月13日が期限の新型コロナ対策、まん延防止等重点措置を2月6日まで3週間延長する方針を固めた。現在は東京など13都府県が対象だが、新たに高知県にも今月12日から重点措置を適用するという。NHKが報じている。
まん延防止等重点措置
の期限が今月13日に迫る中、東京など13都府県は新規感染者が高い水準にあり、重点措置を解除して対策を緩和する状況にはないとして、政府に適用延長を求めた。
また高知県も医療提供体制が急速にひっ迫しており、重点措置の適用を政府に要請した。
これを受けて岸田首相は9日夕方、後藤厚労相や山際新型コロナ対策担当相ら関係閣僚と会談し、対応を協議。今月13日が期限のまん延防止等重点措置を2月6日まで3週間延長するとともに、現在の13都府県に加え、高知県にも今月12日から来月6日まで同措置を適用する方針を確認し与党側に伝えた。