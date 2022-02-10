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フィギュア団体メダル授与式 延期の理由はカミラ・ワリエワのドーピング検査に関する問題
フィギュア団体メダル授与式 延期の理由はカミラ・ワリエワのドーピング検査に関する問題
サイトInside the Gamesは、北京冬季五輪フィギュアスケート団体のメダル授与式が延期された理由について、ロシアのカミラ・ワリエワ選手のドーピング検査に関係した問題だと報じた。 2022年2月10日, Sputnik 日本
2022-02-10T00:36+0900
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この内容については現在のところ未確認であり、正式な情報や見解は出ていない。関連ニュース
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フィギュア団体メダル授与式 延期の理由はカミラ・ワリエワのドーピング検査に関する問題
2022年2月10日, 00:36 (更新: 2022年2月10日, 00:46) フォローする
サイトInside the Gamesは、北京冬季五輪フィギュアスケート団体のメダル授与式が延期された理由について、ロシアのカミラ・ワリエワ選手のドーピング検査に関係した問題だと報じた。
この内容については現在のところ未確認であり、正式な情報や見解は出ていない。