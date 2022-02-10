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https://jp.sputniknews.com/20220210/140-10142543.html
観測史上最大の彗星 直径およそ140キロ
観測史上最大の彗星 直径およそ140キロ
パリ天文台とアンダルシア天体物理学研究所の天文学者たちは、ベルナーディネッリ・バーンスティー彗星（C/2014 UN271）はこれまでに観測された中で最大の彗星であり、その直径は約140キロに達することを発見した。プレプリントがarXivWebサイトに掲載された。 2022年2月10日, Sputnik 日本
2022-02-10T21:26+0900
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ベルナーディネッリ・バーンスティーン彗星は、研究プロジェクト「ダークエネルギーサーベイ（DES）」の枠内で太陽から24天文単位（AU）の距離で2014年に初めて記録された。発見時の最も興味深い特徴は、その絶対等級が7.96だったことだ。あらゆる兆候によると、ベルナーディネッリ・バーンスティーン彗星の直径は137（±17）キロに達し、ヘールボップ彗星（直径約74キロメートル）よりも大きい。関連ニュース
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パリ天文台とアンダルシア天体物理学研究所の天文学者たちは、ベルナーディネッリ・バーンスティー彗星（C/2014 UN271）はこれまでに観測された中で最大の彗星であり、その直径は約140キロに達することを発見した。プレプリントがarXivWebサイトに掲載された。
ベルナーディネッリ・バーンスティーン彗星は、研究プロジェクト「ダークエネルギーサーベイ（DES）」の枠内で太陽から24天文単位（AU）の距離で2014年に初めて記録された
。
発見時の最も興味深い特徴は、その絶対等級が7.96だったことだ。あらゆる兆候によると、ベルナーディネッリ・バーンスティーン彗星の直径は137（±17）キロに達し、ヘールボップ彗星（直径約74キロメートル）よりも大きい。