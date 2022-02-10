https://jp.sputniknews.com/20220210/20-10140626.html

日本 山梨県で車約20台が立ち往生 雪の影響

日本 山梨県で車約20台が立ち往生 雪の影響

日本の山梨県では10日、雪の影響で車約20台が立ち往生していることが分かった。NHKが伝えている。 2022年2月10日, Sputnik 日本

2022-02-10T16:15+0900

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警察によると、山梨県身延町の国道52号線で午前11時半頃、トラックが坂道で動けなくなり、合計で車約20台が立ち往生したという。現場では現在、通行止めにして除雪作業を行っている。日本では低気圧の影響で関東甲信越で雪や雨が降っており、気象庁は10日夕方には交通機関に影響がでる可能性があると注意を呼びかけている。午後2時の時点で山梨県の富士河口湖町では積雪が22センチに達した。同町で積雪が10センチ超えるのは2年ぶり。テレ朝ニュースによると、山梨県を走る国道138号線と139号線では大規模な渋滞や立ち往生が発生した。

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