登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
日本
https://jp.sputniknews.com/20220211/---10146809.html
日米、ウクライナ情勢を懸念 対中、北朝鮮で抑止力強化
日米、ウクライナ情勢を懸念 対中、北朝鮮で抑止力強化
... 2022年2月11日, Sputnik 日本
2022-02-11T13:50+0900
2022-02-11T14:17+0900
政治
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/10146914_0:162:3063:1885_1920x0_80_0_0_952a2e4ef138d0684784cffa3483cda8.jpg
併せて、海洋進出を強める中国を念頭に、東・南シナ海における一方的な現状変更の試みに強く反対することで合意。台湾海峡の平和と安定の重要性も改めて確認した。(c)KYODONEWS
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/10146914_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_f1d7e6be6d193e500d22906e63b0d03c.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
政治

日米、ウクライナ情勢を懸念 対中、北朝鮮で抑止力強化

2022年2月11日, 13:50 (更新: 2022年2月11日, 14:17)
© AFP 2021 / Kevin Lamarque林芳正外相とブリンケン米国務長官
林芳正外相とブリンケン米国務長官 - Sputnik 日本, 1920, 11.02.2022
© AFP 2021 / Kevin Lamarque
フォローする
【メルボルン共同】林芳正外相は１１日（日本時間同）、訪問先のオーストラリア・メルボルンで、ブリンケン米国務長官と会談し、ウクライナ国境周辺地域でのロシア軍の増強について、重大な懸念を持って注視し、緊密に連携する方針を確認した。中国、北朝鮮の動向を念頭に、日米同盟の抑止力、対処力の強化が不可欠との認識で一致。今春のバイデン米大統領の来日に向け調整を続けることも申し合わせた。
併せて、海洋進出を強める中国を念頭に、東・南シナ海における一方的な現状変更の試みに強く反対することで合意。台湾海峡の平和と安定の重要性も改めて確認した。
(c)KYODONEWS
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
はじめに新しいものはじめに古いもの
loader
放送中
Заголовок открываемого материала
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала