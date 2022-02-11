https://jp.sputniknews.com/20220211/--10145242.html

埼玉県で事故相次ぐ 雪の影響で路面凍結

埼玉県で事故相次ぐ 雪の影響で路面凍結

11日朝、埼玉県の羽根倉橋で少なくとも3件の交通事故が発生した。NHKが伝えた。 2022年2月11日, Sputnik 日本

2022-02-11T09:09+0900

2022-02-11T09:09+0900

2022-02-11T09:09+0900

国内

災害・事故・事件

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/109/68/1096853_0:74:2048:1226_1920x0_80_0_0_e18e0ebcd12f2a833b33aeffc1021b5b.jpg

報道によると、同県志木市とさいたま市を結ぶ羽根倉橋で11日午前、トラックの横転事故、乗用車3台による追突事故などの3件の事故が発生した。けが人は病院に搬送されたという。10日の大雪の影響で橋の路面は凍っていたという。警察はスリップ事故が起きたとみて、状況を調べている。関連ニュース

国内

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

国内, 災害・事故・事件