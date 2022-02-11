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https://jp.sputniknews.com/20220211/--10145242.html
埼玉県で事故相次ぐ 雪の影響で路面凍結
埼玉県で事故相次ぐ 雪の影響で路面凍結
11日朝、埼玉県の羽根倉橋で少なくとも3件の交通事故が発生した。NHKが伝えた。 2022年2月11日, Sputnik 日本
2022-02-11T09:09+0900
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報道によると、同県志木市とさいたま市を結ぶ羽根倉橋で11日午前、トラックの横転事故、乗用車3台による追突事故などの3件の事故が発生した。けが人は病院に搬送されたという。10日の大雪の影響で橋の路面は凍っていたという。警察はスリップ事故が起きたとみて、状況を調べている。関連ニュース
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11日朝、埼玉県の羽根倉橋で少なくとも3件の交通事故が発生した。NHKが伝えた。
報道によると、同県志木市とさいたま市を結ぶ羽根倉橋で11日午前、トラックの横転事故、乗用車3台による追突事故などの3件の事故が発生した。けが人は病院に搬送されたという。
10日の大雪の影響で橋の路面は凍っていたという。警察はスリップ事故が起きたとみて、状況を調べている。