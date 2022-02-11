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イタリア エトナ火山が再び噴火 今年初
イタリア エトナ火山が再び噴火 今年初
イタリア南部シチリア島にあるエトナ火山が10日、今年に入り初めて噴火した。南東の火口から立ち上った噴煙は、上空1万メートルに達した。 2022年2月11日, Sputnik 日本
2022-02-11T19:04+0900
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噴火は現地時間午後6時頃に発生。溶岩が噴水のように立ち上がり、高さは1000メートルに達したという。エトナ火山は欧州最高峰の活火山で、過去50万年の間に頻繁に噴火を繰り返している。昨年2月にも噴火を開始し、半年にわたり活発な火山活動が続いた。
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イタリア エトナ火山が再び噴火 今年初
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イタリア南部シチリア島にあるエトナ火山が10日、今年に入り初めて噴火した。南東の火口から立ち上った噴煙は、上空1万メートルに達した。
噴火は現地時間午後6時頃に発生。溶岩が噴水のように立ち上がり、高さは1000メートルに達したという。
エトナ火山は欧州最高峰の活火山で、過去50万年の間に頻繁に噴火を繰り返している。昨年2月にも噴火を開始
し、半年にわたり活発な火山活動が続いた。
© AP Photo / Salvatore Allegra
エトナ火山から立ち上る噴煙（イタリア・シチリア島、10日）
エトナ火山から立ち上る噴煙（イタリア・シチリア島、10日）
エトナ火山の噴火を見る島民（イタリア・シチリア島、10日）
噴火するエトナ火山（イタリア・シチリア島、10日）
© AP Photo / Salvatore Allegra
エトナ火山から流れる溶岩（イタリア・シチリア島、10日）
エトナ火山から流れる溶岩（イタリア・シチリア島、10日）
エトナ火山の噴火の様子（イタリア・シチリア島、10日）
エトナ火山の噴火の様子（イタリア・シチリア島、10日）
エトナ火山の噴火の様子（イタリア・シチリア島、10日）
© AP Photo / Salvatore Allegra
エトナ火山から立ち上る噴煙（イタリア・シチリア島、10日）
エトナ火山から立ち上る噴煙（イタリア・シチリア島、10日）