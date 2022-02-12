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日本 スピードスケート男子500メートルで森重航が銅メダル 北京冬季五輪

日本 スピードスケート男子500メートルで森重航が銅メダル 北京冬季五輪

12日、北京冬季五輪のスピードスケート男子500メートル決勝で日本の森重航（21）が34秒49をマークし3位に入り、銅メダルを獲得した。中日スポーツが報じている。 2022年2月12日, Sputnik 日本

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金メダルは中国の高亭宇（32秒32）、銀メダルは韓国のチャ・ミンギュ（34秒39）が獲得した。決勝後のインタビューで森重は、「（同じく出場した新浜立也、村上右麿を含め）3人ともメダル候補と言われる中で、誰か1人でもという思いで滑っていた。その中でも自分が取れて安心しています」と答えた。森重は18日の1000メートルにも出場する。これまでに日本は金メダルを2個、銀メダルを2個、銅メダルを5個獲得している。関連ニュース

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