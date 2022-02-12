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スポーツ仲裁裁判所、IOCとWADAの異議申し立てを受理 ワリエワの暫定資格停止処分解除をめぐり
スポーツ仲裁裁判所、IOCとWADAの異議申し立てを受理 ワリエワの暫定資格停止処分解除をめぐり
スポーツ仲裁裁判所（CAS）は、ロシア・アンチドーピング機構（RUSADA）がロシアのフィギュアスケート選手、カミラ・ワリエワの暫定資格停止処分を解除したことについて、国際オリンピック委員会（IOC）及び世界アンチ・ドーピング機構（WADA）からの異議申し立てを受理したと発表した。 2022年2月12日, Sputnik 日本
2022-02-12T02:36+0900
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CASは「近いうちにも、この問題を解決する仲裁人のグループが任命される。グループは、審理のための手順を含む裁判手続きの指示を出す。CASの決定の日時は、審理後に追って発表される」と発表した。関連ニュース
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スポーツ仲裁裁判所、IOCとWADAの異議申し立てを受理 ワリエワの暫定資格停止処分解除をめぐり
2022年2月12日, 02:36 (更新: 2022年2月12日, 02:37) フォローする
スポーツ仲裁裁判所（CAS）は、ロシア・アンチドーピング機構（RUSADA）がロシアのフィギュアスケート選手、カミラ・ワリエワの暫定資格停止処分を解除したことについて、国際オリンピック委員会（IOC）及び世界アンチ・ドーピング機構（WADA）からの異議申し立てを受理したと発表した。
CASは「近いうちにも、この問題を解決する仲裁人のグループが任命される。グループは、審理のための手順を含む裁判手続きの指示を出す。CASの決定の日時は、審理後に追って発表される」と発表した。