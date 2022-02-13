登録が完了！
に送られたメールからリンクに進んでください
日本
https://jp.sputniknews.com/20220213/--10162995.html
韓国大統領選　立候補者の届け出始まる
韓国大統領選　立候補者の届け出始まる
韓国大統領選は13日、立候補者の届け出が始まった。報道によると、与党「共に民主党」の李在明氏や最大野党「国民の力」の尹錫悦氏、野党「国民の党」の安哲秀氏らが届け出た。 2022年2月13日, Sputnik 日本
2022-02-13T22:05+0900
2022-02-13T22:05+0900
韓国
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/196/87/1968797_0:191:3501:2160_1920x0_80_0_0_2ef8b384562bfeb407795af4a855beb8.jpg
立候補の届け出は14日までで、15日から正式な選挙運動が始まる。投開票は3月9日。聯合ニュースによると、韓国の世論調査会社リアルメーターが13日に発表した最新の調査の支持率では、尹錫悦氏が41.6％、李在明氏が39.1％と競り合っており、安哲秀氏が7.7％で3位となっている。関連ニュース
韓国
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/196/87/1968797_182:0:3317:2351_1920x0_80_0_0_f4ecd59aa14a010fec90480bb8fa357d.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
韓国

韓国大統領選　立候補者の届け出始まる

2022年2月13日, 22:05
© REUTERS / Kim Hong-Ji韓国与党、固定電話でぬか喜び
韓国与党、固定電話でぬか喜び - Sputnik 日本, 1920, 13.02.2022
© REUTERS / Kim Hong-Ji
フォローする
韓国大統領選は13日、立候補者の届け出が始まった。報道によると、与党「共に民主党」の李在明氏や最大野党「国民の力」の尹錫悦氏、野党「国民の党」の安哲秀氏らが届け出た。
立候補の届け出は14日までで、15日から正式な選挙運動が始まる。投開票は3月9日。
聯合ニュースによると、韓国の世論調査会社リアルメーターが13日に発表した最新の調査の支持率では、尹錫悦氏が41.6％、李在明氏が39.1％と競り合っており、安哲秀氏が7.7％で3位となっている。
関連ニュース
日韓外相会談　「佐渡金山」をめぐり韓国側は抗議　日本は「誠実に議論を行っていく」
韓国ソウル　10日から自動運転タクシーの運行開始
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
はじめに新しいものはじめに古いもの
loader
放送中
Заголовок открываемого материала
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала