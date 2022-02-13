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https://jp.sputniknews.com/20220213/--10162995.html
韓国大統領選 立候補者の届け出始まる
韓国大統領選 立候補者の届け出始まる
韓国大統領選は13日、立候補者の届け出が始まった。報道によると、与党「共に民主党」の李在明氏や最大野党「国民の力」の尹錫悦氏、野党「国民の党」の安哲秀氏らが届け出た。 2022年2月13日, Sputnik 日本
2022-02-13T22:05+0900
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立候補の届け出は14日までで、15日から正式な選挙運動が始まる。投開票は3月9日。聯合ニュースによると、韓国の世論調査会社リアルメーターが13日に発表した最新の調査の支持率では、尹錫悦氏が41.6％、李在明氏が39.1％と競り合っており、安哲秀氏が7.7％で3位となっている。関連ニュース
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韓国大統領選は13日、立候補者の届け出が始まった。報道によると、与党「共に民主党」の李在明氏や最大野党「国民の力」の尹錫悦氏、野党「国民の党」の安哲秀氏らが届け出た。
立候補の届け出は14日までで、15日から正式な選挙運動が始まる。投開票は3月9日。
聯合ニュース
によると、韓国の世論調査会社リアルメーターが13日に発表した最新の調査の支持率では、尹錫悦氏が41.6％、李在明氏が39.1％と競り合っており、安哲秀氏が7.7％で3位となっている。