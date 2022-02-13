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新型コロナウイルス
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入国禁止措置、３月に段階緩和へ 政府、２月期限延長せず
入国禁止措置、３月に段階緩和へ 政府、２月期限延長せず
... 2022年2月13日, Sputnik 日本
2022-02-13T08:07+0900
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岸田文雄首相はこれまで、現行の水際強化策を巡り「２月末まで骨格を維持する」と強調。同時に「人道上、国益上の観点から必要な対応を取る」と説明していた。(c)KYODONEWS
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入国禁止措置、３月に段階緩和へ 政府、２月期限延長せず
2022年2月13日, 08:07 (更新: 2022年2月13日, 08:30) フォローする
政府は１２日、新型コロナウイルスのオミクロン株対策で導入している外国人を対象とした入国禁止措置について、現行期限の今月末まで維持する一方、３月以降は延長しない方向で調整に入った。感染状況を注視しながら段階的に緩和する。一部の入国を例外的に認めている留学生らの扱いや、待機期間の短縮が焦点。来週にも方針を明らかにする。国際的に見ても厳しい内容の水際対策には、経済界などから不満の声が大きかった。
岸田文雄首相はこれまで、現行の水際強化策を巡り「２月末まで骨格を維持する」と強調。同時に「人道上、国益上の観点から必要な対応を取る」と説明していた。