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新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
https://jp.sputniknews.com/20220213/10160923.html
「入国上限５０００人は可能」 木原氏、水際対策緩和で
「入国上限５０００人は可能」 木原氏、水際対策緩和で
木原誠二官房副長官は１３日のフジテレビ番組で、新型コロナウイルス対策の水際強化措置の緩和に関し、１日当たり３５００人としている入国者数について「５０００人まで上げることは十分可能だ」と強調した。 2022年2月13日, Sputnik 日本
2022-02-13T17:37+0900
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新型コロナウイルス
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https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/images/sharing/article/jpn/10160923.jpg?1644741422
燃油価格の高騰を巡り、３月末までの時限措置としているガソリン１リットル当たり上限５円の補助金の延長などを含め、追加策を検討する考えを表明。ウクライナ情勢の緊迫化を念頭に「価格高騰が春先で収まるか。そういう状況ではない」と語った。(c)KYODONEWS
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「入国上限５０００人は可能」 木原氏、水際対策緩和で
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木原誠二官房副長官は１３日のフジテレビ番組で、新型コロナウイルス対策の水際強化措置の緩和に関し、１日当たり３５００人としている入国者数について「５０００人まで上げることは十分可能だ」と強調した。
燃油価格の高騰を巡り、３月末までの時限措置としているガソリン１リットル当たり上限５円の補助金の延長などを含め、追加策を検討する考えを表明。ウクライナ情勢の緊迫化を念頭に「価格高騰が春先で収まるか。そういう状況ではない」と語った。