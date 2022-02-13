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「入国上限５０００人は可能」 木原氏、水際対策緩和で

「入国上限５０００人は可能」 木原氏、水際対策緩和で

木原誠二官房副長官は１３日のフジテレビ番組で、新型コロナウイルス対策の水際強化措置の緩和に関し、１日当たり３５００人としている入国者数について「５０００人まで上げることは十分可能だ」と強調した。 2022年2月13日, Sputnik 日本

2022-02-13T17:37+0900

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燃油価格の高騰を巡り、３月末までの時限措置としているガソリン１リットル当たり上限５円の補助金の延長などを含め、追加策を検討する考えを表明。ウクライナ情勢の緊迫化を念頭に「価格高騰が春先で収まるか。そういう状況ではない」と語った。(c)KYODONEWS

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