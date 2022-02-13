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アルペンスキー男子大回転 スイスのオーデルマットが金メダル 北京冬季五輪
アルペンスキー男子大回転 スイスのオーデルマットが金メダル 北京冬季五輪
北京冬季五輪のアルペンスキー男子大回転で、スイスのマルコ・オーデルマットが金メダルを獲得した。 2022年2月13日, Sputnik 日本
2022-02-13T18:08+0900
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2022-02-13T18:21+0900
北京2022 オリンピック
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オーデルマットの1本目と2本目の合計タイムは、2分9秒35。2位はスロベニアのザン・クラニエッツ（1位から+0.19秒）、3位はフランスのマチュー・フェーブル（1位から+1.34秒）。これまでにオーデルマットは世界ジュニア選手権に6度優勝し、2021/22シーズンのワールドカップを総合優勝。24歳のオーデルマットは、北京冬季五輪が初のオリンピック出場。北京冬季五輪は15競技が行われ、109組のメダルが贈られる予定。オリンピックは20日に閉幕する。関連ニュース
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北京2022 オリンピック, スイス
アルペンスキー男子大回転 スイスのオーデルマットが金メダル 北京冬季五輪
2022年2月13日, 18:08 (更新: 2022年2月13日, 18:21) フォローする
北京冬季五輪のアルペンスキー男子大回転で、スイスのマルコ・オーデルマットが金メダルを獲得した。
オーデルマットの1本目と2本目の合計タイムは、2分9秒35。2位はスロベニアのザン・クラニエッツ（1位から+0.19秒）、3位はフランスのマチュー・フェーブル（1位から+1.34秒）。
これまでにオーデルマットは世界ジュニア選手権に6度優勝し、2021/22シーズンのワールドカップを総合優勝。24歳のオーデルマットは、北京冬季五輪が初のオリンピック出場。
北京冬季五輪は15競技が行われ、109組のメダルが贈られる予定。オリンピックは20日に閉幕する。