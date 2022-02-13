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クロスカントリースキー男子4×10キロリレー　ロシアが金メダル　北京冬季五輪
クロスカントリースキー男子4×10キロリレー　ロシアが金メダル　北京冬季五輪
北京冬季五輪で13日、クロスカントリースキー男子4×10キロリレーでロシアが優勝し、金メダルを獲得した。 2022年2月13日, Sputnik 日本
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ロシアは1時間54分50秒7でフィニッシュ。2位はノルウェーで、3位はフランス。これでロシアは北京五輪で4個目の金メダルを獲得。ロシアはこの種目で史上初の優勝を果たした。関連ニュース
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クロスカントリースキー男子4×10キロリレー　ロシアが金メダル　北京冬季五輪

2022年2月13日, 18:29 (更新: 2022年2月13日, 18:31)
© Sputnik / Pavel Bednyakov / フォトバンクに移行クロスカントリースキー男子4×10キロリレー　ロシアが金メダル　北京冬季五輪
クロスカントリースキー男子4×10キロリレー　ロシアが金メダル　北京冬季五輪 - Sputnik 日本, 1920, 13.02.2022
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北京冬季五輪で13日、クロスカントリースキー男子4×10キロリレーでロシアが優勝し、金メダルを獲得した。
ロシアは1時間54分50秒7でフィニッシュ。2位はノルウェーで、3位はフランス。
これでロシアは北京五輪で4個目の金メダルを獲得。ロシアはこの種目で史上初の優勝を果たした。
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