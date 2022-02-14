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https://jp.sputniknews.com/20220214/10163993.html
沖縄・竹富町長を逮捕 官製談合の疑いで
沖縄・竹富町長を逮捕 官製談合の疑いで
日本の沖縄県警は13日、沖縄県竹富町が発注した海底送水管の工事をめぐり、最低制限価格などに関する入札情報を事前に漏らしていたとして、竹富町の町長を官製談合防止法違反などの疑いで逮捕した。日本のマスコミが報じた。 2022年2月14日, Sputnik 日本
2022-02-14T01:10+0900
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逮捕されたのは、竹富町の西大舛町長（74）。県警は、工事を受注した大手プラントメーカー「ＪＦＥエンジニアリング」の社員ら５人も公契約関係競売入札妨害容疑で逮捕したという。NHKなどによると、県警は6人の認否を明らかにしていない。JFEエンジニアリングは、最低制限価格とほぼ同額の約6億7000万円で工事を落札したという。関連ニュース
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沖縄・竹富町長を逮捕 官製談合の疑いで
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日本の沖縄県警は13日、沖縄県竹富町が発注した海底送水管の工事をめぐり、最低制限価格などに関する入札情報を事前に漏らしていたとして、竹富町の町長を官製談合防止法違反などの疑いで逮捕した。日本のマスコミが報じた。
逮捕されたのは、竹富町の西大舛町長（74）。県警は、工事を受注した大手プラントメーカー「ＪＦＥエンジニアリング」の社員ら５人も公契約関係競売入札妨害容疑で逮捕したという。
NHK
などによると、県警は6人の認否を明らかにしていない。
JFEエンジニアリングは、最低制限価格とほぼ同額の約6億7000万円で工事を落札したという。