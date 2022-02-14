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新型コロナウイルス
各国の感染対策と成果、感染状況、ワクチンや変異株をめぐる情報など最新のコロナ関連ニュースを網羅
https://jp.sputniknews.com/20220214/10168689.html
「スプートニクV」とアストラゼネカの組み合わせ 深刻な副反応なし
「スプートニクV」とアストラゼネカの組み合わせ 深刻な副反応なし
ロシア直接投資基金（RDIF）は、アゼルバイジャンで実施されたロシア製新型コロナウイルスワクチン「スプートニクV」とアストラゼネカ社製ワクチンを組み合わせた臨床試験の中間結果について、その高いレベルの安全性と、深刻な副反応がないことが示されたと発表した。 2022年2月14日, Sputnik 日本
2022-02-14T17:46+0900
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2022-02-14T18:02+0900
新型コロナウイルス
ロシアの新型コロナワクチン
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発表によると、重篤な有害事象はなく、ワクチン接種後のコロナウイルス発症もないという
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ロシアの新型コロナワクチン
「スプートニクV」とアストラゼネカの組み合わせ 深刻な副反応なし
2022年2月14日, 17:46 (更新: 2022年2月14日, 18:02) フォローする
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ロシア直接投資基金（RDIF）は、アゼルバイジャンで実施されたロシア製新型コロナウイルスワクチン「スプートニクV」とアストラゼネカ社製ワクチンを組み合わせた臨床試験の中間結果について、その高いレベルの安全性と、深刻な副反応がないことが示されたと発表した。
発表によると、重篤な有害事象はなく、ワクチン接種後のコロナウイルス発症もないという