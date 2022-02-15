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北京五輪スピードスケート女子団体パシュート 日本が銀メダル
北京五輪スピードスケート女子団体パシュート 日本が銀メダル
15日、日本は北京冬季五輪スピードスケート女子団体パシュートの決勝でカナダに敗れ、銀メダルを獲得した。 2022年2月15日, Sputnik 日本
2022-02-15T17:51+0900
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2022-02-15T18:10+0900
北京2022 オリンピック
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決勝戦でカナダはオリンピック新記録となる2分53秒43でフィニッシュ。日本のタイムは3分4秒47（首位との差は11秒02）だった。日本はトップに立っていたが、ラスト1周で高木菜那選手が転倒し、金メダル獲得には至らなかった。オランダが3位に入り、ロシアは4位となった。関連ニュース日本 スピードスケート女子団体パシュートの準決勝で勝利 北京冬季五輪
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北京五輪スピードスケート女子団体パシュート 日本が銀メダル
2022年2月15日, 17:51 (更新: 2022年2月15日, 18:10) フォローする
15日、日本は北京冬季五輪スピードスケート女子団体パシュートの決勝でカナダに敗れ、銀メダルを獲得した。
決勝戦でカナダはオリンピック新記録となる2分53秒43でフィニッシュ。日本のタイムは3分4秒47（首位との差は11秒02）だった。日本はトップに立っていたが、ラスト1周で高木菜那選手が転倒し、金メダル獲得には至らなかった。