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まん延防止、７道府県が延長要請 ２０日期限

まん延防止、７道府県が延長要請 ２０日期限

新型コロナウイルスのまん延防止等重点措置の期限を２０日に迎える２１道府県のうち、北海道、福島、栃木、静岡、京都、兵庫、鹿児島の７道府県は１５日、期限延長を政府に要請したと明らかにした。 2022年2月15日, Sputnik 日本

2022-02-15T19:00+0900

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新型コロナウイルス

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京都府の西脇隆俊知事は記者団に「新規感染者の増加に合わせて、病床が逼迫し、一般の医療も一定の制限を受けている」と理由を説明。栃木県の福田富一知事は「３週間程度の延長が必要だ」とした。一方、２１道府県のうち島根、広島、山口、沖縄の４県について松野博一官房長官は１５日の記者会見で「新規感染者数は減少傾向、あるいは上げ止まりとなった」との認識を示した。(c)KYODONEWS

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