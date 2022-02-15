https://jp.sputniknews.com/20220215/10176460.html

ANAが空飛ぶタクシーの開発で米ジョビー・アビエーション社と提携

ANAが空飛ぶタクシーの開発で米ジョビー・アビエーション社と提携

日本の航空大手ANAホールディングスと米スタートアップ、ジョビー・アビエーション社が空飛ぶタクシーの開発および同機の日本での運航で提携すると発表した。 2022年2月15日, Sputnik 日本

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プレス・リリースによれば、現在、垂直離発着が可能な5シートの空飛ぶ電動タクシーの開発が進められている。同機の最高スピードは最大で時速321キロに達し、飛行距離はおよそ241キロが予定される。ジョビー・アビエーション社は、大阪市中心部から関西国際空港までの移動で空飛ぶタクシーの運航シュミレーションを行っており、それによれば同機はこの区間をわずか15分で飛行する。ジョビー・アビエーション社は、2009年に創立された米カリフォルニア州の航空宇宙企業。同社は、垂直離発着が可能な電動航空機の開発を行っている。

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