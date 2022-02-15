https://jp.sputniknews.com/20220215/14-10178858.html

北京五輪、日本はメダル14個獲得 冬季五輪で史上最多に

北京五輪、日本はメダル14個獲得 冬季五輪で史上最多に

15日、北京五輪のノルディックスキー複合男子ラージヒルの決勝が行われ、日本の渡部暁斗選手（33）が銅メダルを獲得した。これにより日本選手団の総メダル獲得数は14個となり、前回の平昌大会の13個を超え、史上最多となった。日本のメディアが報じた。 2022年2月15日, Sputnik 日本

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日本は14日の時点で11個を獲得。15日にはスノーボード女子ビッグエアで村瀬心椛（ここも）選手（17）が銅メダルを、スピードスケート女子団体パシュートで銀メダルを獲得し、平昌大会と並び最多タイに並んだ。さらに同日、ノルディックスキー複合男子ラージヒルで渡部暁斗選手が銅メダルを獲得し、冬季五輪で史上最多となった。内訳は金メダルが2個、銀メダルが5個、銅メダルが7個。関連記事

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