https://jp.sputniknews.com/20220216/m68-10185001.html
グアテマラでM6.8の地震
グアテマラでM6.8の地震
グアテマラでマグニチュード（M）6.8の地震があった。グアテマラ国家地震・火山・気象・水文研究所（INSIVUMEH）が発表した。 2022年2月16日, Sputnik 日本
2022-02-16T16:47+0900
2022-02-16T16:47+0900
2022-02-16T17:00+0900
災害・事故・事件
地震
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/images/sharing/article/jpn/10185001.jpg?1644998411
地震があったのは現地時間16日01時12分（日本時間16日16時12分）。震源地は南西部マサテナンゴ市から54キロ、中央部南部エスクイントラ市から84キロ。震源の深さは36キロだった。今のところ、犠牲者や建物の倒壊などに関する情報は伝えられていない。
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
災害・事故・事件, 地震
グアテマラでM6.8の地震
2022年2月16日, 16:47 (更新: 2022年2月16日, 17:00) フォローする
追加情報は現在作成中
グアテマラでマグニチュード（M）6.8の地震があった。グアテマラ国家地震・火山・気象・水文研究所（INSIVUMEH）が発表した。
地震があったのは現地時間16日01時12分（日本時間16日16時12分）。震源地は南西部マサテナンゴ市から54キロ、中央部南部エスクイントラ市から84キロ。震源の深さは36キロだった。
今のところ、犠牲者や建物の倒壊などに関する情報は伝えられていない。