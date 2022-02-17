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日本の高木美帆選手が金メダル スピードスケート女子1000メートル 北京五輪
日本の高木美帆選手が金メダル スピードスケート女子1000メートル 北京五輪
北京冬季五輪のスピードスケート女子1000メートルで、日本の高木美帆選手が五輪新記録で金メダルに輝いた。 2022年2月17日, Sputnik 日本
2022-02-17T19:04+0900
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銀メダルは、オランダのユッタ・レールダム選手、銅メダルは米国のブリタニー・ボウ選手。北京冬季五輪は20日に閉幕する。関連ニュース
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日本の高木美帆選手が金メダル スピードスケート女子1000メートル 北京五輪
2022年2月17日, 19:04 (更新: 2022年2月17日, 19:11) フォローする
北京冬季五輪のスピードスケート女子1000メートルで、日本の高木美帆選手が五輪新記録で金メダルに輝いた。
銀メダルは、オランダのユッタ・レールダム選手、銅メダルは米国のブリタニー・ボウ選手。