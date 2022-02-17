https://jp.sputniknews.com/20220217/10189536.html
１５道府県、延長固まる まん延防止、４県解除方針
１５道府県、延長固まる まん延防止、４県解除方針
政府は１６日、新型コロナウイルスのまん延防止等重点措置の期限を２０日に迎える２１道府県のうち、大阪府など１５道府県について延長する方針を固めた。山形、山口、沖縄３県は解除を要請。島根県も延長を求めず解除となる見通しで、残る２県は検討中だ。１８日に正式決定する。 2022年2月17日, Sputnik 日本
2022-02-17T09:05+0900
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延長幅は３月６日までの２週間で調整している。新規感染者数の伸びが鈍化する一方、新たに報告された死者数は２日連続で２００人を超え、専門家は医療提供体制の逼迫への警戒を呼び掛けた。東京など１４都県のまん延防止措置も３月６日までで、今回の延長で期限がそろう形となる。(c)KYODONEWS
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政府は１６日、新型コロナウイルスのまん延防止等重点措置の期限を２０日に迎える２１道府県のうち、大阪府など１５道府県について延長する方針を固めた。山形、山口、沖縄３県は解除を要請。島根県も延長を求めず解除となる見通しで、残る２県は検討中だ。１８日に正式決定する。
延長幅は３月６日までの２週間で調整している。新規感染者数の伸びが鈍化する一方、新たに報告された死者数は２日連続で２００人を超え、専門家は医療提供体制の逼迫への警戒を呼び掛けた。
東京など１４都県のまん延防止措置も３月６日までで、今回の延長で期限がそろう形となる。