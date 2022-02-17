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ロシアとベネズエラ、軍事協力拡大で合意　平和維持を目的に
ロシアとベネズエラ、軍事協力拡大で合意　平和維持を目的に
ロシア政府代表団と会談を実施したベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領は、会談を総括し、ロシアとベネズエラは軍事分野における協力を見直し、平和とベネズエラの主権を維持するため、軍事協力を拡大することで同意したと明らかにした。 2022年2月17日, Sputnik 日本
2022-02-17T14:18+0900
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マドゥロ大統領は、ロシアのユーリー・ボリソフ副首相とともに共同記者会見を開き、その中で、ベネズエラはロシアとの軍事協力を見直し、平和と主権の維持、領土保全の維持を目的に、ロシアとベネズエラの軍事協力をより強力なものにすることを確認したと述べた。関連ニュース
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ロシアとベネズエラ、軍事協力拡大で合意　平和維持を目的に

2022年2月17日, 14:18
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マドゥロ大統領 - Sputnik 日本, 1920, 17.02.2022
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ロシア政府代表団と会談を実施したベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領は、会談を総括し、ロシアとベネズエラは軍事分野における協力を見直し、平和とベネズエラの主権を維持するため、軍事協力を拡大することで同意したと明らかにした。
マドゥロ大統領は、ロシアのユーリー・ボリソフ副首相とともに共同記者会見を開き、その中で、ベネズエラはロシアとの軍事協力を見直し、平和と主権の維持、領土保全の維持を目的に、ロシアとベネズエラの軍事協力をより強力なものにすることを確認したと述べた。
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