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- Sputnik 日本, 1920, 19.10.2021
フィギュア特集
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シェルバコワがロシアに金　北京五輪フィギュア女子
シェルバコワがロシアに金　北京五輪フィギュア女子
... 2022年2月17日, Sputnik 日本
2022-02-17T23:13+0900
2022-02-17T23:35+0900
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ワリエワは若干15歳でありながら、ロシア・チャンピオンと欧州チャンピオンのタイトルを持ち、SP、FSの両方で世界最高記録を達成。シェルバコワは現世界チャンピオン、トルソワは世界選手権で銅メダルの他、欧州選手権で2つの銅を持っている。フィギュア女子が終了した時点で北京五輪のロシアのメダル数は金５，銀９，銅12の合計26個となった。関連ニュース
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シェルバコワがロシアに金　北京五輪フィギュア女子

2022年2月17日, 23:13 (更新: 2022年2月17日, 23:35)
© Sputnik / Grigory Sysoev / フォトバンクに移行Анна Щербакова (команда ОКР) выступает в произвольной программе женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине
Анна Щербакова (команда ОКР) выступает в произвольной программе женского одиночного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине - Sputnik 日本, 1920, 17.02.2022
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17日の北京五輪はフィギュア女子フリースケーティング（FS）が終了し、ロシアのアンナ・シェルバコワ（17）が総合で255.95点をマークし、金メダルを勝ち取った。銀メダルもロシアのアレクサンドラ・トルソワ（17、251.73点）が獲得。3位は日本の坂本花織（21）が233.13点で占めた。ショートプログラム（SP）で首位だったロシアのカミラ・ワリエワ（15）は224.09点で4位。
ワリエワは若干15歳でありながら、ロシア・チャンピオンと欧州チャンピオンのタイトルを持ち、SP、FSの両方で世界最高記録を達成。シェルバコワは現世界チャンピオン、トルソワは世界選手権で銅メダルの他、欧州選手権で2つの銅を持っている。
フィギュア女子が終了した時点で北京五輪のロシアのメダル数は金５，銀９，銅12の合計26個となった。
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