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シェルバコワがロシアに金 北京五輪フィギュア女子
シェルバコワがロシアに金 北京五輪フィギュア女子
... 2022年2月17日, Sputnik 日本
2022-02-17T23:13+0900
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フィギュア特集
アンナ・シェルバコワ
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ワリエワは若干15歳でありながら、ロシア・チャンピオンと欧州チャンピオンのタイトルを持ち、SP、FSの両方で世界最高記録を達成。シェルバコワは現世界チャンピオン、トルソワは世界選手権で銅メダルの他、欧州選手権で2つの銅を持っている。フィギュア女子が終了した時点で北京五輪のロシアのメダル数は金５，銀９，銅12の合計26個となった。関連ニュース
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シェルバコワがロシアに金 北京五輪フィギュア女子
2022年2月17日, 23:13 (更新: 2022年2月17日, 23:35) フォローする
17日の北京五輪はフィギュア女子フリースケーティング（FS）が終了し、ロシアのアンナ・シェルバコワ（17）が総合で255.95点をマークし、金メダルを勝ち取った。銀メダルもロシアのアレクサンドラ・トルソワ（17、251.73点）が獲得。3位は日本の坂本花織（21）が233.13点で占めた。ショートプログラム（SP）で首位だったロシアのカミラ・ワリエワ（15）は224.09点で4位。
ワリエワ
は若干15歳でありながら、ロシア・チャンピオンと欧州チャンピオンのタイトルを持ち、SP、FSの両方で世界最高記録を達成。シェルバコワは現世界チャンピオン、トルソワは世界選手権で銅メダルの他、欧州選手権で2つの銅を持っている。
フィギュア女子が終了した時点で北京五輪のロシアのメダル数は金５，銀９，銅12の合計26個となった。