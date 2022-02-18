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宮城県 M5.2の地震が発生
宮城県 M5.2の地震が発生
宮城県沖で18日、マグニチュード5.2の地震が発生した。気象庁が発表した。 2022年2月18日, Sputnik 日本
2022-02-18T12:00+0900
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気象庁によると、地震が発生したのは18日11時55分頃。震源地は宮城県沖で、震源の深さは50キロだった。この地震による津波の心配はない。関連ニュース
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宮城県 M5.2の地震が発生
2022年2月18日, 12:00
(更新:
2022年2月18日, 12:07
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宮城県沖で18日、マグニチュード5.2の地震が発生した。気象庁が発表した。
気象庁によると、地震が発生したのは18日11時55分頃。
震源地は宮城県沖で、震源の深さは50キロだった。
この地震による津波の心配はない。
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