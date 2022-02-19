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プーチン大統領、ミサイル演習開始を命令　
プーチン大統領、ミサイル演習開始を命令　
ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は核戦略軍が参加する演習を開始させた。ペスコフ大統領報道官が伝えた。 2022年2月19日, Sputnik 日本
2022-02-19T20:14+0900
2022-02-19T20:18+0900
ロシア
ウラジーミル・プーチン
ミサイル
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プーチン大統領はベラルーシのルカシェンコ大統領とともに危機管理センターから弾道ミサイル発射を監視する。ロシア国防省によると、これら作戦は計画的なものだという。航空宇宙軍、南部軍管区、戦略ミサイル軍、北方艦隊および黒海艦隊が参加している。国防省では、戦略抑止軍の演習は軍事指揮統制管理機関、戦艦乗組員、戦略ミサイル運搬手段の任務遂行能力、また戦略核および非核軍の兵器の信頼性を確認する目的でかねてから予定されていたと強調している。関連ニュース
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プーチン大統領、ミサイル演習開始を命令　

2022年2月19日, 20:14 (更新: 2022年2月19日, 20:18)
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ロシアのウラジーミル・プーチン大統領 - Sputnik 日本, 1920, 19.02.2022
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ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は核戦略軍が参加する演習を開始させた。ペスコフ大統領報道官が伝えた。
プーチン大統領はベラルーシのルカシェンコ大統領とともに危機管理センターから弾道ミサイル発射を監視する。
ロシア国防省によると、これら作戦は計画的なものだという。航空宇宙軍、南部軍管区、戦略ミサイル軍、北方艦隊および黒海艦隊が参加している。
NATOのストルテンベルグ事務総長 - Sputnik 日本, 1920, 19.02.2022
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国防省では、戦略抑止軍の演習は軍事指揮統制管理機関、戦艦乗組員、戦略ミサイル運搬手段の任務遂行能力、また戦略核および非核軍の兵器の信頼性を確認する目的でかねてから予定されていたと強調している。
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