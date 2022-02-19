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フィギュア・ペアSP 中国ペアが世界最高得点で首位 北京五輪
フィギュア・ペアSP 中国ペアが世界最高得点で首位 北京五輪
北京冬季五輪は18日、フィギュアスケート・ペアのショートプログラム（SP）を行い、中国の隋文静／韓聡組が世界最高得点を更新して84.41点で首位に立った。 2022年2月19日, Sputnik 日本
2022-02-19T00:55+0900
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隋／韓組は、北京冬季五輪フィギュアスケート団体で自分たちが記録した82.83点の世界最高得点を塗り替えた。ロシアのエフゲニア・タラソワ／ウラジーミル・モロゾフ組は84.25点で2位、3位は同じくロシアのアナスシア・ミシナ／アレクサンドル・ガリアモフ組（82.76点）。関連ニュース
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フィギュア・ペアSP 中国ペアが世界最高得点で首位 北京五輪
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北京冬季五輪は18日、フィギュアスケート・ペアのショートプログラム（SP）を行い、中国の隋文静／韓聡組が世界最高得点を更新して84.41点で首位に立った。
隋／韓組は、北京冬季五輪フィギュアスケート団体で自分たちが記録した82.83点の世界最高得点を塗り替えた。
ロシアのエフゲニア・タラソワ／ウラジーミル・モロゾフ組は84.25点で2位、3位は同じくロシアのアナスシア・ミシナ／アレクサンドル・ガリアモフ組（82.76点）。