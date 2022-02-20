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北方艦隊と黒海艦隊、巡航ミサイルと極音速ミサイル発射演習
北方艦隊と黒海艦隊、巡航ミサイルと極音速ミサイル発射演習
北方艦隊と黒海艦隊の艦船および潜水艦からの巡航ミサイル「カリブル」と極音速ミサイル「サイクロン」の発射は成功裏に行われた。クレムリン報道担当が発表した。 2022年2月20日, Sputnik 日本
2022-02-20T01:09+0900
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「北方艦隊と黒海艦隊の艦船および潜水艦からの巡航ミサイル『カリブル』と極音速ミサイル『サイクロン』の発射は成功し、海上および地上の標的に命中した」と内容を伝えた。ロシア国防省は戦略抑止軍の計画演習で実施された弾道ミサイルおよび巡航ミサイルの発射の様子がわかる動画を公開した。プーチン大統領とベラルーシのルカシェンコ大統領は、クレムリンの管理センターから演習の経過を監視した。関連ニュース
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北方艦隊と黒海艦隊の艦船および潜水艦からの巡航ミサイル「カリブル」と極音速ミサイル「サイクロン」の発射は成功裏に行われた。クレムリン報道担当が発表した。
「北方艦隊と黒海艦隊の艦船および潜水艦からの巡航ミサイル『カリブル』と極音速ミサイル『サイクロン』の発射は成功し、海上および地上の標的に命中した」と内容を伝えた
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ロシア国防省は戦略抑止軍の計画演習で実施された弾道ミサイルおよび巡航ミサイルの発射の様子がわかる動画を公開した。
プーチン大統領とベラルーシのルカシェンコ大統領は、クレムリンの管理センターから演習の経過を監視した。