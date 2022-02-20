日本
https://jp.sputniknews.com/20220220/10211863.html
北方艦隊と黒海艦隊、巡航ミサイルと極音速ミサイル発射演習
北方艦隊と黒海艦隊、巡航ミサイルと極音速ミサイル発射演習
北方艦隊と黒海艦隊の艦船および潜水艦からの巡航ミサイル「カリブル」と極音速ミサイル「サイクロン」の発射は成功裏に行われた。クレムリン報道担当が発表した。 2022年2月20日, Sputnik 日本
2022-02-20T01:09+0900
2022-02-20T01:09+0900
ミサイル
軍事演習
ロシア
ベラルーシ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e4/0b/0b/7928745_0:0:1116:628_1920x0_80_0_0_f66fd7e7bbb0bfa721e3718702ac542b.jpg
「北方艦隊と黒海艦隊の艦船および潜水艦からの巡航ミサイル『カリブル』と極音速ミサイル『サイクロン』の発射は成功し、海上および地上の標的に命中した」と内容を伝えた。ロシア国防省は戦略抑止軍の計画演習で実施された弾道ミサイルおよび巡航ミサイルの発射の様子がわかる動画を公開した。プーチン大統領とベラルーシのルカシェンコ大統領は、クレムリンの管理センターから演習の経過を監視した。関連ニュース
ロシア
ベラルーシ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e4/0b/0b/7928745_139:0:994:641_1920x0_80_0_0_b3f41e6e665f6e0cf19cec16e647e2af.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ミサイル, 軍事演習, ロシア, ベラルーシ

北方艦隊と黒海艦隊、巡航ミサイルと極音速ミサイル発射演習

2022年2月20日, 01:09
© 写真 : Russian Defence Ministry / フォトバンクに移行極音速ミサイル「サイクロン」
極音速ミサイル「サイクロン」 - Sputnik 日本, 1920, 20.02.2022
© 写真 : Russian Defence Ministry
/
フォトバンクに移行
フォローするGoogle news
北方艦隊と黒海艦隊の艦船および潜水艦からの巡航ミサイル「カリブル」と極音速ミサイル「サイクロン」の発射は成功裏に行われた。クレムリン報道担当が発表した。
「北方艦隊と黒海艦隊の艦船および潜水艦からの巡航ミサイル『カリブル』と極音速ミサイル『サイクロン』の発射は成功し、海上および地上の標的に命中した」と内容を伝えた
ロシア国防省は戦略抑止軍の計画演習で実施された弾道ミサイルおよび巡航ミサイルの発射の様子がわかる動画を公開した。
プーチン大統領とベラルーシのルカシェンコ大統領は、クレムリンの管理センターから演習の経過を監視した。
関連ニュース
プーチン大統領、ミサイル演習開始を命令
バイデン大統領「ロシアはウクライナ侵攻を決断した」　諜報機関の情報根拠に
新型コロナウイルス
国際
国内
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
政治
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
はじめに新しいものはじめに古いもの
loader
放送中
Заголовок открываемого материала
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала