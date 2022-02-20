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高市氏「首相就いても靖国参拝」 やめれば「相手がつけ上がる」
高市氏「首相就いても靖国参拝」 やめれば「相手がつけ上がる」
自民党の高市早苗政調会長は１９日、東京都内で講演し、自身が首相に就いた場合も靖国神社参拝を継続する意向を改めて示した。「日本国のトップになるようなことがあったら、ずっと参拝を続けたい。強い思いだ」と述べた。昨年９月の党総裁選でも同様の考えを表明していた。 2022年2月20日, Sputnik 日本
2022-02-20T08:29+0900
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首相参拝により想定される中韓両国などの反発を巡っては「途中で参拝をやめるといった中途半端なことをするから、相手がつけ上がる」と指摘。「淡々と続ければ、だんだん周りもあほらしくなり、文句を言わないのではないか」と語った。(c)KYODONEWS
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高市氏「首相就いても靖国参拝」 やめれば「相手がつけ上がる」
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自民党の高市早苗政調会長は１９日、東京都内で講演し、自身が首相に就いた場合も靖国神社参拝を継続する意向を改めて示した。「日本国のトップになるようなことがあったら、ずっと参拝を続けたい。強い思いだ」と述べた。昨年９月の党総裁選でも同様の考えを表明していた。
首相参拝により想定される中韓両国などの反発を巡っては「途中で参拝をやめるといった中途半端なことをするから、相手がつけ上がる」と指摘。「淡々と続ければ、だんだん周りもあほらしくなり、文句を言わないのではないか」と語った。