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北京五輪のカーリング女子 英国が金メダル獲得 日本が銀メダル

北京五輪のカーリング女子 英国が金メダル獲得 日本が銀メダル

20日、北京オリンピック、カーリング女子の決勝で英国代表が日本代表に勝利し、金メダルを獲得した。 2022年2月20日, Sputnik 日本

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英国代表は10対3で勝利した。スウェーデン代表はスイスに9対7で勝利、銅メダルを獲得した。英国は北京オリンピックで2番目のメダルを獲得した。これより前、英国のカーリング男子チームは銀メダルを獲得した。

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