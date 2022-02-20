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ウクライナ軍 ルガンスク人民共和国の拠点に攻撃を試みる

ウクライナ軍 ルガンスク人民共和国の拠点に攻撃を試みる

ウクライナ軍はルガンスク人民共和国ピオネルスコエ付近の拠点に攻撃を試みたが、戦闘の結果、ウクライナ軍は損失を受け撤退した。ルガンスクの人民軍が発表した。 2022年2月20日, Sputnik 日本

2022-02-20T15:55+0900

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ウクライナをめぐる情勢悪化

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速報によると、ウクライナ軍の行動により住宅5軒が破壊され、民間人に死者が出ているという。これよりも前、ドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国の指導者は、ウクライナ政府からの脅威のため、市民をロシアのロストフ州に一時的に避難させると発表した。避難の主な対象者は女性、子ども、高齢者。ドネツクの指導者デニス・プシリン氏は、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領はまもなくドンバスでの攻撃を開始し、ドネツクとルガンスクの領土に侵攻する計画を実行するよう軍に命令を出すと明らかにした。ドネツクとルガンスクの指導者は19日、総動員令に署名した。関連ニュース

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