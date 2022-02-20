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Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии возложения цветов к памятнику Свободы в Риге - Sputnik 日本, 1920
ウクライナをめぐる情勢悪化
ここ最近、欧米諸国やウクライナでは、ロシアによるウクライナ侵攻が差し迫っていると囁かれている。一方のロシアはこのような非難を何度となく否定し、どの国に対しても攻撃するつもりはなく、「ロシアのアグレッシブ」はロシア国境にNATOがさらに兵器を配備するための口実として使われていると説明している。
https://jp.sputniknews.com/20220220/10215228.html
ウクライナ軍　ルガンスク人民共和国の拠点に攻撃を試みる
ウクライナ軍　ルガンスク人民共和国の拠点に攻撃を試みる
ウクライナ軍はルガンスク人民共和国ピオネルスコエ付近の拠点に攻撃を試みたが、戦闘の結果、ウクライナ軍は損失を受け撤退した。ルガンスクの人民軍が発表した。 2022年2月20日, Sputnik 日本
2022-02-20T15:55+0900
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速報によると、ウクライナ軍の行動により住宅5軒が破壊され、民間人に死者が出ているという。これよりも前、ドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国の指導者は、ウクライナ政府からの脅威のため、市民をロシアのロストフ州に一時的に避難させると発表した。避難の主な対象者は女性、子ども、高齢者。ドネツクの指導者デニス・プシリン氏は、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領はまもなくドンバスでの攻撃を開始し、ドネツクとルガンスクの領土に侵攻する計画を実行するよう軍に命令を出すと明らかにした。ドネツクとルガンスクの指導者は19日、総動員令に署名した。関連ニュース
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ウクライナ軍　ルガンスク人民共和国の拠点に攻撃を試みる

2022年2月20日, 15:55
© Sputnik / Sergey Averin / フォトバンクに移行Военнослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка
Военнослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка - Sputnik 日本, 1920, 20.02.2022
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ウクライナ軍はルガンスク人民共和国ピオネルスコエ付近の拠点に攻撃を試みたが、戦闘の結果、ウクライナ軍は損失を受け撤退した。ルガンスクの人民軍が発表した。
速報によると、ウクライナ軍の行動により住宅5軒が破壊され、民間人に死者が出ているという。
これよりも前、ドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国の指導者は、ウクライナ政府からの脅威のため、市民をロシアのロストフ州に一時的に避難させると発表した。避難の主な対象者は女性、子ども、高齢者。ドネツクの指導者デニス・プシリン氏は、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領はまもなくドンバスでの攻撃を開始し、ドネツクとルガンスクの領土に侵攻する計画を実行するよう軍に命令を出すと明らかにした。ドネツクとルガンスクの指導者は19日、総動員令に署名した。
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