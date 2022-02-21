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首相、トリガー解除も検討 燃油価格「さらなる対策急ぐ」
首相、トリガー解除も検討 燃油価格「さらなる対策急ぐ」
... 2022年2月21日, Sputnik 日本
2022-02-21T11:59+0900
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首相は「今後の状況を見据えながら追加の対策を検討したい」とも述べた。自民党の越智隆雄氏が、ウクライナ情勢の緊迫化を受けエネルギー価格がさらに上がる可能性があると指摘した。(c)KYODONEW
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首相、トリガー解除も検討 燃油価格「さらなる対策急ぐ」
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岸田文雄首相は２１日の衆院予算委員会で、ガソリンなど燃油価格の急騰対策を巡り、ガソリン税を軽減する「トリガー条項」の凍結解除を含め検討する考えを示した。トリガー条項などあらゆる選択肢を排除しないとした上で「さらなる対策を早急に検討する」と強調した。予算委は２０２２年度予算案に関する集中審議を実施。午後に締めくくり質疑を行った後に採決し、与党の賛成多数で可決される見通しだ。
首相は「今後の状況を見据えながら追加の対策を検討したい」とも述べた。自民党の越智隆雄氏が、ウクライナ情勢の緊迫化を受けエネルギー価格がさらに上がる可能性があると指摘した。