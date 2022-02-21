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首相、トリガー解除も検討 燃油価格「さらなる対策急ぐ」

首相、トリガー解除も検討 燃油価格「さらなる対策急ぐ」

... 2022年2月21日, Sputnik 日本

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首相は「今後の状況を見据えながら追加の対策を検討したい」とも述べた。自民党の越智隆雄氏が、ウクライナ情勢の緊迫化を受けエネルギー価格がさらに上がる可能性があると指摘した。(c)KYODONEW

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