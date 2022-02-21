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アルゼンチン北部で大規模森林火災
アルゼンチン北部で大規模森林火災
ブラジルとウルグアイの国境に接するアルゼンチン北部コリエンテス州では、今年1月中旬から大規模な森林火災が続いている。また、火の手は州中心部にあるイベラ国立公園にも迫り、多くの動物や植物が犠牲となっている。 2022年2月21日, Sputnik 日本
2022-02-21T20:16+0900
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アルゼンチンでは昨年末から長引く干ばつと高温に伴い、複数の地域で森林火災が発生。この火災で、コリエンテス州では同州では州全体の6%以上にあたる約60万ヘクタール以上が焼失した。また、世界最大級の湿地帯であるイベラ国立公園では、火災によりアメリカヌマジカなどの絶滅危惧種やアリゲーター、鳥類380種以上など多くの野生生物が死亡したり負傷するなどの影響を受けている。現在、消防隊員や警察、地元ボランティアなどが消火活動にあたっているが、鎮火のめどはたっていない。アルゼンチン農村協会（SRA）によると、これまでの被害総額は268億円に上るという。
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アルゼンチン北部で大規模森林火災
2022年2月21日, 20:16 (更新: 2022年2月21日, 21:01) フォローする
ブラジルとウルグアイの国境に接するアルゼンチン北部コリエンテス州では、今年1月中旬から大規模な森林火災が続いている。また、火の手は州中心部にあるイベラ国立公園にも迫り、多くの動物や植物が犠牲となっている。
アルゼンチンでは昨年末から長引く干ばつと高温に伴い、複数の地域で森林火災が発生。この火災で、コリエンテス州では同州では州全体の6%以上にあたる約60万ヘクタール以上が焼失
した。
また、世界最大級の湿地帯であるイベラ国立公園では、火災によりアメリカヌマジカなどの絶滅危惧種やアリゲーター、鳥類380種以上など多くの野生生物が死亡したり負傷するなどの影響を受けている。
現在、消防隊員や警察、地元ボランティアなどが消火活動にあたっているが、鎮火のめどはたっていない。アルゼンチン農村協会（SRA）によると、これまでの被害総額は268億円に上るという。
© AP Photo / Rodrigo Abd
1月中旬から続く大規模な森林火災（アルゼンチン・コリエンテス州イトゥサインゴ近郊、19日）
1月中旬から続く大規模な森林火災（アルゼンチン・コリエンテス州イトゥサインゴ近郊、19日）
© AP Photo / Rodrigo Abd
イベラ国立公園近くの自然保護区で、ネズミを捕食する アリゲーター（アルゼンチン・コリエンテス州イトゥサインゴ近郊、19日）
イベラ国立公園近くの自然保護区で、ネズミを捕食する アリゲーター（アルゼンチン・コリエンテス州イトゥサインゴ近郊、19日）
© AP Photo / Rodrigo Abd
1月中旬から続く大規模な森林火災（アルゼンチン・コリエンテス州イトゥサインゴ近郊、19日）
1月中旬から続く大規模な森林火災（アルゼンチン・コリエンテス州イトゥサインゴ近郊、19日）
消火活動にあたる消防隊員ら（アルゼンチン・コリエンテス州サン・ルイス・デル・パルマル、19日）
© AP Photo / Rodrigo Abd
1月中旬から続く大規模な森林火災（アルゼンチン・コリエンテス州イトゥサインゴ近郊、19日）
1月中旬から続く大規模な森林火災（アルゼンチン・コリエンテス州イトゥサインゴ近郊、19日）
消火活動にあたる消防隊員（アルゼンチン・コリエンテス州イトゥサインゴ近郊、19日）
イベラ国立公園を焼き尽くす火災（アルゼンチン・コリエンテス州イトゥサインゴ近郊、19日）
火の近くを通る人々（アルゼンチン・コリエンテス州サン・ルイス・デル・パルマル、19日）
イベラ国立公園を焼き尽くす火災（アルゼンチン・コリエンテス州イトゥサインゴ近郊、19日）
消火活動にあたる消防隊員ら（アルゼンチン・コリエンテス州サン・ルイス・デル・パルマル、19日）
消火活動にあたる地元住民ら（アルゼンチン・コリエンテス州サン・ルイス・デル・パルマル、19日）
消火活動にあたる地元住民ら（アルゼンチン・コリエンテス州サン・ルイス・デル・パルマル、19日）