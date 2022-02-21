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Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии возложения цветов к памятнику Свободы в Риге - Sputnik 日本, 1920
ウクライナをめぐる情勢悪化
ここ最近、欧米諸国やウクライナでは、ロシアによるウクライナ侵攻が差し迫っていると囁かれている。一方のロシアはこのような非難を何度となく否定し、どの国に対しても攻撃するつもりはなく、「ロシアのアグレッシブ」はロシア国境にNATOがさらに兵器を配備するための口実として使われていると説明している。
https://jp.sputniknews.com/20220221/10223493.html
ドンバスにおける情勢はどのように進展してきたか
ドンバスにおける情勢はどのように進展してきたか
ウクライナ東部ドンバスにおける軍事情勢は18日、著しく緊迫化した。境界線付近では終日砲撃があり、ドネツク市中心部では大きな爆発が発生した。状況悪化により、住民はロシア側への避難を開始している。 2022年2月21日, Sputnik 日本
2022-02-21T20:46+0900
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ここ数ヶ月、ドネツク・ルガンスク両人民共和国で停戦措置はどのように守られてきたか、また、頻発する砲撃や爆発により、日常生活が最も混乱に陥った地域はどこか、欧州安全保障協力機構（OSCE）ウクライナ特別監視団（SMM）のデータをもとにスプートニクがお伝えする。
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ドンバスにおける情勢はどのように進展してきたか

2022年2月21日, 20:46
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ウクライナ東部ドンバスにおける軍事情勢は18日、著しく緊迫化した。境界線付近では終日砲撃があり、ドネツク市中心部では大きな爆発が発生した。状況悪化により、住民はロシア側への避難を開始している。
ここ数ヶ月、ドネツク・ルガンスク両人民共和国で停戦措置はどのように守られてきたか、また、頻発する砲撃や爆発により、日常生活が最も混乱に陥った地域はどこか、欧州安全保障協力機構（OSCE）ウクライナ特別監視団（SMM）のデータをもとにスプートニクがお伝えする。
ドンバス情勢の進展 - Sputnik 日本
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