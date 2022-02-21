https://jp.sputniknews.com/20220221/10223493.html
ドンバスにおける情勢はどのように進展してきたか
ドンバスにおける情勢はどのように進展してきたか
ウクライナ東部ドンバスにおける軍事情勢は18日、著しく緊迫化した。境界線付近では終日砲撃があり、ドネツク市中心部では大きな爆発が発生した。状況悪化により、住民はロシア側への避難を開始している。 2022年2月21日, Sputnik 日本
2022-02-21T20:46+0900
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ウクライナをめぐる情勢悪化
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ここ数ヶ月、ドネツク・ルガンスク両人民共和国で停戦措置はどのように守られてきたか、また、頻発する砲撃や爆発により、日常生活が最も混乱に陥った地域はどこか、欧州安全保障協力機構（OSCE）ウクライナ特別監視団（SMM）のデータをもとにスプートニクがお伝えする。
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ウクライナ東部ドンバスにおける軍事情勢は18日、著しく緊迫化した。境界線付近では終日砲撃があり、ドネツク市中心部では大きな爆発が発生した。状況悪化により、住民はロシア側への避難を開始している。
ここ数ヶ月、ドネツク・ルガンスク両人民共和国で停戦措置はどのように守られてきたか、また、頻発する砲撃や爆発により、日常生活が最も混乱に陥った地域はどこか、欧州安全保障協力機構（OSCE）ウクライナ特別監視団（SMM）のデータをもとにスプートニクがお伝えする。