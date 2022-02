https://jp.sputniknews.com/20220221/5-10217109.html

膵臓がんを引き起こす5つの要因

膵臓がんを引き起こす5つの要因

サイトEat This Not That は研究者を引用し、特定のライフスタイル要因が、最も死亡率が高いがんの1つである膵臓がんのリスクを高める可能性があると報じた。 2022年2月21日, Sputnik 日本

2022-02-21T06:30+0900

2022-02-21T06:30+0900

2022-02-21T06:30+0900

it・科学

健康

研究

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e4/0b/12/7946002_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_436405fd64fb59a3d51702cb212e138a.jpg

研究者たちは、膵臓がんを引き起こす体の問題として、慢性膵炎、糖尿病、肥満、重金属または化学物質による中毒、また喫煙などを挙げている。研究者たちは、慢性膵炎はより重篤な病気を発症する主な原因である可能性があるとの見方を示している。また研究者たちは、若者の肥満は慢性的な炎症やホルモンの乱れを引き起こし、この問題を抱える人たちの発病リスクを高めるとの確信を示している。関連ニュース

https://jp.sputniknews.com/20220123/10012449.html

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

健康, 研究