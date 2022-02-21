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膵臓がんを引き起こす5つの要因
膵臓がんを引き起こす5つの要因
サイトEat This Not That は研究者を引用し、特定のライフスタイル要因が、最も死亡率が高いがんの1つである膵臓がんのリスクを高める可能性があると報じた。 2022年2月21日, Sputnik 日本
2022-02-21T06:30+0900
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研究者たちは、膵臓がんを引き起こす体の問題として、慢性膵炎、糖尿病、肥満、重金属または化学物質による中毒、また喫煙などを挙げている。研究者たちは、慢性膵炎はより重篤な病気を発症する主な原因である可能性があるとの見方を示している。また研究者たちは、若者の肥満は慢性的な炎症やホルモンの乱れを引き起こし、この問題を抱える人たちの発病リスクを高めるとの確信を示している。関連ニュース
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膵臓がんを引き起こす5つの要因

2022年2月21日, 06:30
© Depositphotos / Vitanovski膵臓がんを引き起こす5つの要因
膵臓がんを引き起こす5つの要因 - Sputnik 日本, 1920, 21.02.2022
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サイトEat This Not That は研究者を引用し、特定のライフスタイル要因が、最も死亡率が高いがんの1つである膵臓がんのリスクを高める可能性があると報じた。
研究者たちは、膵臓がんを引き起こす体の問題として、慢性膵炎、糖尿病、肥満、重金属または化学物質による中毒、また喫煙などを挙げている。
研究者たちは、慢性膵炎はより重篤な病気を発症する主な原因である可能性があるとの見方を示している。
肺がんの予期しない症状 - Sputnik 日本, 1920, 23.01.2022
肺がんの予期しない症状
1月23日, 06:10
また研究者たちは、若者の肥満は慢性的な炎症やホルモンの乱れを引き起こし、この問題を抱える人たちの発病リスクを高めるとの確信を示している。
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