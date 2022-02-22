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プーチン大統領　ドネツク、ルガンスクの主権の即刻承認を決定
Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии возложения цветов к памятнику Свободы в Риге - Sputnik 日本, 1920
ウクライナをめぐる情勢悪化
ここ最近、欧米諸国やウクライナでは、ロシアによるウクライナ侵攻が差し迫っていると囁かれている。一方のロシアはこのような非難を何度となく否定し、どの国に対しても攻撃するつもりはなく、「ロシアのアグレッシブ」はロシア国境にNATOがさらに兵器を配備するための口実として使われていると説明している。
https://jp.sputniknews.com/20220222/10225789.html
プーチン大統領　独仏首脳に通知　ドネツク、ルガンスクの承認の大統領令署名へ
プーチン大統領　独仏首脳に通知　ドネツク、ルガンスクの承認の大統領令署名へ
ロシア大統領府報道部は、プーチン大統領はマクロン仏大統領とオーアフ・ソルツ独首相と電話会談を実施し、ドネツク、ルガンスク両人民共和国を承認する大統領令に近く、署名を行う旨を通達したことを明らかにした。 2022年2月22日, Sputnik 日本
2022-02-22T03:15+0900
2022-02-22T03:34+0900
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ウクライナをめぐる情勢悪化
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ロシア大統領府によれば、「仏大統領と独首相はこうした発展に失望を表す」一方で、マクロン氏、ショルツ氏からは「コンタクトの継続の用意が示された」。同日これより前、ドネツクおよびルガンスク両自称人民共和国の指導者らはロシアのプーチン大統領に対し、共和国の独立を承認するよう要請していた。21日、プーチン大統領はドネツクおよびルガンスク自称人民共和国の承認問題は本日（2月21日）に決定することを明らかにした。これよりも前、ドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国の指導者は、ウクライナ政府からの脅威のため、市民をロシアのロストフ州に一時的に避難させると発表した 。避難の主な対象者は女性、子ども、高齢者。ドネツクの指導者デニス・プシリン氏 は、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領はまもなくドンバスでの攻撃 を開始し、ドネツクとルガンスクの領土に侵攻する計画を実行するよう軍に命令を出 すと明らかにした。ドネツクとルガンスクの指導者は19日、総動員令に署名した。
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プーチン大統領　独仏首脳に通知　ドネツク、ルガンスクの承認の大統領令署名へ

2022年2月22日, 03:15 (更新: 2022年2月22日, 03:34)
© Sputnik / Russian Presidential Press Office / フォトバンクに移行プーチン大統領とマクロン仏大統領
プーチン大統領とマクロン仏大統領 - Sputnik 日本, 1920, 22.02.2022
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ロシア大統領府報道部は、プーチン大統領はマクロン仏大統領とオーアフ・ソルツ独首相と電話会談を実施し、ドネツク、ルガンスク両人民共和国を承認する大統領令に近く、署名を行う旨を通達したことを明らかにした。
ロシア大統領府によれば、「仏大統領と独首相はこうした発展に失望を表す」一方で、マクロン氏、ショルツ氏からは「コンタクトの継続の用意が示された」。
同日これより前、ドネツクおよびルガンスク両自称人民共和国の指導者らはロシアのプーチン大統領に対し、共和国の独立を承認するよう要請していた
21日、プーチン大統領はドネツクおよびルガンスク自称人民共和国の承認問題は本日（2月21日）に決定することを明らかにした。
プーチン大統領 - Sputnik 日本, 1920, 21.02.2022
ウクライナをめぐる情勢悪化
プーチン大統領　ドンバス対立の平和裏解決のためにロシアは最善を尽くした
昨日, 23:17
これよりも前、ドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国の指導者は、ウクライナ政府からの脅威のため、市民をロシアのロストフ州に一時的に避難させると発表した 。避難の主な対象者は女性、子ども、高齢者。ドネツクの指導者デニス・プシリン氏 は、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領はまもなくドンバスでの攻撃 を開始し、ドネツクとルガンスクの領土に侵攻する計画を実行するよう軍に命令を出 すと明らかにした。ドネツクとルガンスクの指導者は19日、総動員令に署名した。
ドンバスにおける情勢はどのように進展してきたか - Sputnik 日本
ウクライナをめぐる情勢悪化
ドンバスにおける情勢はどのように進展してきたか
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昨日, 20:46
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