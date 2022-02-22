https://jp.sputniknews.com/20220222/10225789.html
プーチン大統領 独仏首脳に通知 ドネツク、ルガンスクの承認の大統領令署名へ
プーチン大統領 独仏首脳に通知 ドネツク、ルガンスクの承認の大統領令署名へ
ロシア大統領府報道部は、プーチン大統領はマクロン仏大統領とオーアフ・ソルツ独首相と電話会談を実施し、ドネツク、ルガンスク両人民共和国を承認する大統領令に近く、署名を行う旨を通達したことを明らかにした。 2022年2月22日, Sputnik 日本
2022-02-22T03:15+0900
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2022-02-22T03:34+0900
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ウクライナをめぐる情勢悪化
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ロシア大統領府によれば、「仏大統領と独首相はこうした発展に失望を表す」一方で、マクロン氏、ショルツ氏からは「コンタクトの継続の用意が示された」。同日これより前、ドネツクおよびルガンスク両自称人民共和国の指導者らはロシアのプーチン大統領に対し、共和国の独立を承認するよう要請していた。21日、プーチン大統領はドネツクおよびルガンスク自称人民共和国の承認問題は本日（2月21日）に決定することを明らかにした。これよりも前、ドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国の指導者は、ウクライナ政府からの脅威のため、市民をロシアのロストフ州に一時的に避難させると発表した 。避難の主な対象者は女性、子ども、高齢者。ドネツクの指導者デニス・プシリン氏 は、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領はまもなくドンバスでの攻撃 を開始し、ドネツクとルガンスクの領土に侵攻する計画を実行するよう軍に命令を出 すと明らかにした。ドネツクとルガンスクの指導者は19日、総動員令に署名した。
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プーチン大統領 独仏首脳に通知 ドネツク、ルガンスクの承認の大統領令署名へ
2022年2月22日, 03:15 (更新: 2022年2月22日, 03:34) フォローする
ロシア大統領府報道部は、プーチン大統領はマクロン仏大統領とオーアフ・ソルツ独首相と電話会談を実施し、ドネツク、ルガンスク両人民共和国を承認する大統領令に近く、署名を行う旨を通達したことを明らかにした。
ロシア大統領府によれば、「仏大統領と独首相はこうした発展に失望を表す」一方で、マクロン氏、ショルツ氏からは「コンタクトの継続の用意が示された」。
同日これより前、ドネツクおよびルガンスク両自称人民共和国の指導者らはロシアのプーチン大統領に対し、共和国の独立を承認するよう要請していた
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21日、プーチン大統領はドネツクおよびルガンスク自称人民共和国の承認問題は本日（2月21日）に決定することを明らかにした。
これよりも前、ドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国の指導者は、ウクライナ政府からの脅威のため、市民をロシアのロストフ州に一時的に避難させると発表した 。避難の主な対象者は女性、子ども、高齢者。ドネツクの指導者デニス・プシリン氏 は、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領はまもなくドンバスでの攻撃 を開始し、ドネツクとルガンスクの領土に侵攻する計画を実行するよう軍に命令を出 すと明らかにした。ドネツクとルガンスクの指導者は19日、総動員令に署名した。