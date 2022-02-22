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性犯罪対策に証明書検討 こども庁、保育や教育現場
性犯罪対策に証明書検討 こども庁、保育や教育現場
政府は２１日、子ども関連施策の司令塔「こども家庭庁」の目玉政策として、性犯罪の加害者が保育や教育の仕事に就けないようにする「無犯罪証明書」制度の導入の検討に入った。教員やベビーシッターらによるわいせつ事案が相次ぎ、保護者から導入を求める声が高まっていた。一方で「加害者の更生を妨げる」と懸念する声も出ている。 2022年2月22日, Sputnik 日本
2022-02-22T08:15+0900
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英国では、政府系機関が性犯罪歴がないと書類で証明している。この機関はＤＢＳ（Ｄｉｓｃｌｏｓｕｒｅ ａｎｄ Ｂａｒｒｉｎｇ Ｓｅｒｖｉｃｅ）と呼ばれ、岸田文雄首相は１月の施政方針演説で「教育や保育の現場で『日本版ＤＢＳ』を進める」と表明した。(c)KYODONEWS
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政府は２１日、子ども関連施策の司令塔「こども家庭庁」の目玉政策として、性犯罪の加害者が保育や教育の仕事に就けないようにする「無犯罪証明書」制度の導入の検討に入った。教員やベビーシッターらによるわいせつ事案が相次ぎ、保護者から導入を求める声が高まっていた。一方で「加害者の更生を妨げる」と懸念する声も出ている。
英国では、政府系機関が性犯罪歴がないと書類で証明している。この機関はＤＢＳ（Ｄｉｓｃｌｏｓｕｒｅ ａｎｄ Ｂａｒｒｉｎｇ Ｓｅｒｖｉｃｅ）と呼ばれ、岸田文雄首相は１月の施政方針演説で「教育や保育の現場で『日本版ＤＢＳ』を進める」と表明した。