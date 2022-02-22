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二階派が片山さつき氏に退会勧告 会合連続欠席「信用失う」

二階派が片山さつき氏に退会勧告 会合連続欠席「信用失う」

自民党二階派（志帥会）は２１日、所属する片山さつき元地方創生担当相（参院比例）に退会勧告を通知した。派閥会合への連続欠席といった片山氏の行動を念頭に「国会議員の信用を著しく失い、何ら是正も見られない」と批判した。弁明は受け付けず、事実上の除名処分としている。 2022年2月22日, Sputnik 日本

2022-02-22T10:00+0900

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勧告文は二階俊博会長ら幹部４人の連名。派閥関係者が片山氏側に伝えた。これにより二階派は４３人となる。党内第５派閥の順位は変わらない。同派関係者によると、片山氏はここ数カ月間、一度も派閥会合に出席していない。他派閥への入会を模索する動きが一部で報じられたが、二階派幹部への相談はなかったという。(c)KYODONEWS

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