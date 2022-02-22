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WBCヘビー級 タイソン・フューリーがディリアン・ホワイトと4月に防衛戦
WBCヘビー級 タイソン・フューリーがディリアン・ホワイトと4月に防衛戦
ボクシングのWBC世界ヘビー級王者タイソン・フューリー（英国）が、暫定王者ディリアン・ホワイト（英国）を相手に防衛戦を行う。両選手はヘビー級タイトルマッチの契約に署名した。英国のテレビチャンネルSky Sportsが報じた。 2022年2月22日, Sputnik 日本
2022-02-22T23:31+0900
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試合は4月23日にロンドンにあるサッカー専用スタジアム「ウェンブリー・スタジアム」で行われる予定。フューリーは昨年10月、デオンテイ・ワイルダー（米国）との3度目の対戦でKO勝ちし、初防衛に成功した。33歳のフューリーの戦績は31勝（22KO）1分け。同じく33歳のホワイトの戦績は28勝（19KO）2敗。ホワイトは2021年3月、WBC世界ヘビー級暫定王者のアレクサンデル・ポベトキン（ロシア）にTKO勝ちし、王座を奪還した。
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WBCヘビー級 タイソン・フューリーがディリアン・ホワイトと4月に防衛戦
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ボクシングのWBC世界ヘビー級王者タイソン・フューリー（英国）が、暫定王者ディリアン・ホワイト（英国）を相手に防衛戦を行う。両選手はヘビー級タイトルマッチの契約に署名した。英国のテレビチャンネルSky Sportsが報じた。
試合は4月23日にロンドンにあるサッカー専用スタジアム「ウェンブリー・スタジアム」で行われる予定。
フューリー
は昨年10月、デオンテイ・ワイルダー（米国）との3度目の対戦でKO勝ちし、初防衛に成功した。33歳のフューリーの戦績は31勝（22KO）1分け。
同じく33歳のホワイトの戦績は28勝（19KO）2敗。ホワイトは2021年3月、WBC世界ヘビー級暫定王者のアレクサンデル・ポベトキン（ロシア）にTKO勝ちし、王座を奪還した。