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Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии возложения цветов к памятнику Свободы в Риге - Sputnik 日本, 1920
ウクライナをめぐる情勢悪化
ここ最近、欧米諸国やウクライナでは、ロシアによるウクライナ侵攻が差し迫っていると囁かれている。一方のロシアはこのような非難を何度となく否定し、どの国に対しても攻撃するつもりはなく、「ロシアのアグレッシブ」はロシア国境にNATOがさらに兵器を配備するための口実として使われていると説明している。
https://jp.sputniknews.com/20220223/10231631.html
ロシア上院　ドンバス情勢で国外へのロシア軍派兵に同意
ロシア上院　ドンバス情勢で国外へのロシア軍派兵に同意
22日、ロシア上院（連邦会議）はドンバス情勢を受け、ロシア大統領に対してロシア軍の国外への派兵に同意した。153人の上院議員が派兵の同意に賛成を示した。 2022年2月23日, Sputnik 日本
2022-02-23T01:15+0900
2022-02-23T01:50+0900
ウクライナをめぐる情勢悪化
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ロシア上院の発表した決定には次のように書かれている。「連邦会議は、公理および国際法の規定に基づき、ロシア連邦大統領に対し、ロシア連邦軍のロシア連邦の領域外への派兵に同意を決定した」編成の総数、その行動範囲、ロシア国外の滞在期間に関しては、憲法に基づき、ロシア大統領が決定する。
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ロシア上院　ドンバス情勢で国外へのロシア軍派兵に同意

2022年2月23日, 01:15 (更新: 2022年2月23日, 01:50)
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ロシア軍 - Sputnik 日本, 1920, 23.02.2022
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22日、ロシア上院（連邦会議）はドンバス情勢を受け、ロシア大統領に対してロシア軍の国外への派兵に同意した。153人の上院議員が派兵の同意に賛成を示した。
ロシア上院の発表した決定には次のように書かれている。「連邦会議は、公理および国際法の規定に基づき、ロシア連邦大統領に対し、ロシア連邦軍のロシア連邦の領域外への派兵に同意を決定した」
編成の総数、その行動範囲、ロシア国外の滞在期間に関しては、憲法に基づき、ロシア大統領が決定する。
ドンバスにおける情勢はどのように進展してきたか - Sputnik 日本
ウクライナをめぐる情勢悪化
ドンバスにおける情勢はどのように進展してきたか
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2月21日, 20:46
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