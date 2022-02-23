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ロシア上院 ドンバス情勢で国外へのロシア軍派兵に同意
ロシア上院 ドンバス情勢で国外へのロシア軍派兵に同意
22日、ロシア上院（連邦会議）はドンバス情勢を受け、ロシア大統領に対してロシア軍の国外への派兵に同意した。153人の上院議員が派兵の同意に賛成を示した。 2022年2月23日, Sputnik 日本
2022-02-23T01:15+0900
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2022-02-23T01:50+0900
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ロシア上院の発表した決定には次のように書かれている。「連邦会議は、公理および国際法の規定に基づき、ロシア連邦大統領に対し、ロシア連邦軍のロシア連邦の領域外への派兵に同意を決定した」編成の総数、その行動範囲、ロシア国外の滞在期間に関しては、憲法に基づき、ロシア大統領が決定する。
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ロシア上院 ドンバス情勢で国外へのロシア軍派兵に同意
2022年2月23日, 01:15 (更新: 2022年2月23日, 01:50) フォローする
22日、ロシア上院（連邦会議）はドンバス情勢を受け、ロシア大統領に対してロシア軍の国外への派兵に同意した。153人の上院議員が派兵の同意に賛成を示した。
ロシア上院の発表した決定には次のように書かれている。「連邦会議は、公理および国際法の規定に基づき、ロシア連邦大統領に対し、ロシア連邦軍のロシア連邦の領域外への派兵に同意を決定した」
編成の総数、その行動範囲、ロシア国外の滞在期間に関しては、憲法に基づき、ロシア大統領が決定する。