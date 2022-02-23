https://jp.sputniknews.com/20220223/10233009.html
バイデン大統領 新たな対露制裁を発動
バイデン大統領 新たな対露制裁を発動
バイデン米大統領は、ロシアに対する新たな制裁の発動を発表した。バイデン大統領は、制裁はロシアの対外債務に及ぶ他、ロシア人エリートと2行の銀行にも及ぶことを明らかにした。 2022年2月23日, Sputnik 日本
2022-02-23T04:41+0900
2022-02-23T04:41+0900
2022-02-23T05:04+0900
ジョー・バイデン
制裁
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/9433639_0:0:2953:1662_1920x0_80_0_0_bc477dcf1b82fef67ea2bb5270cd47d5.jpg
米国は、ロシアのウクライナに対する行動如何で制裁を厳格化する。「我々はロシアの対外債務に対して全方向的な制裁を発動する」バイデン大統領はウクライナ情勢に関する演説でこう述べた。バイデン大統領は、対露制裁は米国には打撃となることを認めたうえで、米国経済を擁護すると約束した。バイデン大統領によれば、ロシアのほうからウクライナへの侵攻を開始した。米国はバルト諸国を守るため、欧州における軍事プレゼンスを強化する。「はっきりさせておくが、これは完全に我々の側からの防衛的措置であり、ロシアと戦争の意図はない」バイデン大統領はこう述べた。
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/9433639_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_6e8172f26b139c2a2927685061e939c8.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ジョー・バイデン, 制裁
バイデン大統領 新たな対露制裁を発動
2022年2月23日, 04:41 (更新: 2022年2月23日, 05:04) フォローする
バイデン米大統領は、ロシアに対する新たな制裁の発動を発表した。バイデン大統領は、制裁はロシアの対外債務に及ぶ他、ロシア人エリートと2行の銀行にも及ぶことを明らかにした。
米国は、ロシアのウクライナに対する行動如何で制裁を厳格化する。
「我々はロシアの対外債務に対して全方向的な制裁を発動する」バイデン大統領はウクライナ情勢に関する演説でこう述べた。
バイデン大統領は、対露制裁は米国には打撃となることを認めたうえで、米国経済を擁護すると約束した。
バイデン大統領によれば、ロシアのほうからウクライナへの侵攻を開始した。米国はバルト諸国を守るため、欧州における軍事プレゼンスを強化する。
「はっきりさせておくが、これは完全に我々の側からの防衛的措置であり、ロシアと戦争の意図はない」バイデン大統領はこう述べた。