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バイデン大統領 新たな対露制裁を発動

バイデン大統領 新たな対露制裁を発動

バイデン米大統領は、ロシアに対する新たな制裁の発動を発表した。バイデン大統領は、制裁はロシアの対外債務に及ぶ他、ロシア人エリートと2行の銀行にも及ぶことを明らかにした。 2022年2月23日, Sputnik 日本

2022-02-23T04:41+0900

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ジョー・バイデン

制裁

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米国は、ロシアのウクライナに対する行動如何で制裁を厳格化する。「我々はロシアの対外債務に対して全方向的な制裁を発動する」バイデン大統領はウクライナ情勢に関する演説でこう述べた。バイデン大統領は、対露制裁は米国には打撃となることを認めたうえで、米国経済を擁護すると約束した。バイデン大統領によれば、ロシアのほうからウクライナへの侵攻を開始した。米国はバルト諸国を守るため、欧州における軍事プレゼンスを強化する。「はっきりさせておくが、これは完全に我々の側からの防衛的措置であり、ロシアと戦争の意図はない」バイデン大統領はこう述べた。

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