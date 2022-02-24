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日本の岸田首相 ロシアを強く非難し、国際社会と連携して迅速に対応
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日本政府は24日、ウクライナ東部で特殊軍事作戦が開始されたと報じられたことを受け、国家安全保障会議（NSC）を開いた。岸田首相は会議後、今回のロシアによる侵攻は国際秩序の根幹を揺るがすもので、ロシアを強く非難すると記者団に語った。 2022年2月24日, Sputnik 日本
2022-02-24T16:02+0900
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日本政府は24日、ウクライナ東部で特殊軍事作戦が開始されたと報じられたことを受け、国家安全保障会議（NSC）を開いた。岸田首相は会議後、今回のロシアによる侵攻は国際秩序の根幹を揺るがすもので、ロシアを強く非難すると記者団に語った。
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