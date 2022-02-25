https://jp.sputniknews.com/20220225/10246298.html
英国の学者、アストラゼネカ社製ワクチン接種後の血栓形成リスクを確認
英国の学者、アストラゼネカ社製ワクチン接種後の血栓形成リスクを確認
英国の学者たちは、アストラゼネカ社製新型コロナウイルスワクチンについて、1種類の血栓症のリスクを高めることを発見した。研究結果がPLoS Medicine誌に掲載された。 2022年2月25日, Sputnik 日本
2022-02-25T06:20+0900
2022-02-25T06:20+0900
2022-02-25T06:20+0900
新型コロナウイルス
ワクチン
英国
astrazeneca
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/03/10/8233694_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_33a41e9a78a3070b180dc6352f5e96de.jpg
学者たちは、高齢の患者のみが血管の閉塞や血小板減少症を発症するリスクにさらされているとの結論に達した。また、アストラゼネカ社製ワクチンは頭蓋内の静脈に損傷を与える1種類の血栓症のみを引き起こす可能性があるという。さらに、同社製ワクチン接種で脳の血管に血栓ができる確率は約2.2倍高く、これはワクチン未接種者にはみられず、ファイザー社製ワクチンを使用した場合にも特徴的なものではないという。関連ニュース
英国
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdnn1.img.jp.sputniknews.com/img/07e5/03/10/8233694_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_07c12d500758b7a5b63e249b97d72adb.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ワクチン, 英国, astrazeneca
英国の学者、アストラゼネカ社製ワクチン接種後の血栓形成リスクを確認
フォローする
英国の学者たちは、アストラゼネカ社製新型コロナウイルスワクチンについて、1種類の血栓症のリスクを高めることを発見した。研究結果がPLoS Medicine誌に掲載された。
学者たちは、高齢の患者のみが血管の閉塞や血小板減少症を発症するリスクにさらされているとの結論に達した
。
また、アストラゼネカ社製ワクチンは頭蓋内の静脈に損傷を与える1種類の血栓症のみを引き起こす可能性があるという。さらに、同社製ワクチン接種で脳の血管に血栓ができる確率は約2.2倍高く、これはワクチン未接種者にはみられず、ファイザー社製ワクチンを使用した場合にも特徴的なものではないという。