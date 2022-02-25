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日本、対露制裁発動 ビザ発行停止

日本、対露制裁発動 ビザ発行停止

日本の岸田首相は25日午前8時ごろ、記者会見を行い、ロシアに対する追加の制裁措置を発表した。 2022年2月25日, Sputnik 日本

2022-02-25T08:36+0900

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2022-02-25T08:49+0900

ウクライナをめぐる情勢悪化

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岸田氏は、資産凍結・査証発給停止によるロシア個人・団体への制裁、金融機関を対象とする資産凍結などの制裁を発表した。また、同氏は半導体など汎用品のロシア向け輸出の禁止―を発表した。岸田氏はクリル諸島（北方領土）を巡る交渉に関して「わが国の立場は変わらないが、影響を現時点で予断するのは控えたい」と語った。日本の外務省は24日、ウクライナ情勢の緊迫化を受けて、林外相を長とする緊急対策本部を立ち上げた。同省は、これまでの措置を点検するとともに、現地の情報収集を進め、邦人保護を含む対応を検討していくと発表した。日本の林芳正外相は24日、駐日ロシア大使のガルーシン氏を外務省に呼び出し、ウクライナへの攻撃を非難し、軍の撤収を求めた。関連ニュース

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