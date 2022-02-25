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日本、対露制裁発動　ビザ発行停止
Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии возложения цветов к памятнику Свободы в Риге - Sputnik 日本, 1920
ウクライナをめぐる情勢悪化
ここ最近、欧米諸国やウクライナでは、ロシアによるウクライナ侵攻が差し迫っていると囁かれている。一方のロシアはこのような非難を何度となく否定し、どの国に対しても攻撃するつもりはなく、「ロシアのアグレッシブ」はロシア国境にNATOがさらに兵器を配備するための口実として使われていると説明している。
https://jp.sputniknews.com/20220225/10247703.html
日本、対露制裁発動　ビザ発行停止
日本、対露制裁発動　ビザ発行停止
日本の岸田首相は25日午前8時ごろ、記者会見を行い、ロシアに対する追加の制裁措置を発表した。 2022年2月25日, Sputnik 日本
2022-02-25T08:36+0900
2022-02-25T08:49+0900
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岸田氏は、資産凍結・査証発給停止によるロシア個人・団体への制裁、金融機関を対象とする資産凍結などの制裁を発表した。また、同氏は半導体など汎用品のロシア向け輸出の禁止―を発表した。岸田氏はクリル諸島（北方領土）を巡る交渉に関して「わが国の立場は変わらないが、影響を現時点で予断するのは控えたい」と語った。日本の外務省は24日、ウクライナ情勢の緊迫化を受けて、林外相を長とする緊急対策本部を立ち上げた。同省は、これまでの措置を点検するとともに、現地の情報収集を進め、邦人保護を含む対応を検討していくと発表した。日本の林芳正外相は24日、駐日ロシア大使のガルーシン氏を外務省に呼び出し、ウクライナへの攻撃を非難し、軍の撤収を求めた。関連ニュース
https://jp.sputniknews.com/20220225/10246697.html
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日本、対露制裁発動　ビザ発行停止

2022年2月25日, 08:36 (更新: 2022年2月25日, 08:49)
© Sputnik / Vitaliy Belousov日本、対露制裁発動　ビザ発行停止
日本、対露制裁発動　ビザ発行停止 - Sputnik 日本, 1920, 25.02.2022
© Sputnik / Vitaliy Belousov
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日本の岸田首相は25日午前8時ごろ、記者会見を行い、ロシアに対する追加の制裁措置を発表した。
岸田氏は、資産凍結・査証発給停止によるロシア個人・団体への制裁、金融機関を対象とする資産凍結などの制裁を発表した。
また、同氏は半導体など汎用品のロシア向け輸出の禁止―を発表した。
岸田氏はクリル諸島（北方領土）を巡る交渉に関して「わが国の立場は変わらないが、影響を現時点で予断するのは控えたい」と語った。
米国の新たな対露制裁、石油企業やプーチン氏個人に影響＝マスコミ - Sputnik 日本, 1920, 25.02.2022
ウクライナをめぐる情勢悪化
米国の新たな対露制裁、石油企業やプーチン氏個人に影響＝マスコミ
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日本の外務省は24日、ウクライナ情勢の緊迫化を受けて、林外相を長とする緊急対策本部を立ち上げた。同省は、これまでの措置を点検するとともに、現地の情報収集を進め、邦人保護を含む対応を検討していくと発表した。
日本の林芳正外相は24日、駐日ロシア大使のガルーシン氏を外務省に呼び出し、ウクライナへの攻撃を非難し、軍の撤収を求めた。
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