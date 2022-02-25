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中国海警局の船4隻、尖閣諸島沖の領海に侵入
中国海警局の船4隻、尖閣諸島沖の領海に侵入
日本と中国が領有権を主張する尖閣諸島（中国名・釣魚島）の沖合で25日、中国海警局の船舶4隻が日本の領海内に侵入した。産経新聞が報じた。 2022年2月25日, Sputnik 日本
2022-02-25T20:19+0900
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沖縄県那覇市の第11管区海上保安本部によると、中国海警局の船舶4隻は現地時間午後4時25分ごろから日本の領海内に相次いで侵入した。うち1隻は機関砲のようなものを搭載しており、海上保安庁の巡視船が領海から出るよう警告したという。なお、付近に日本の船舶は確認されなかった。中国海警局の船舶が日本の領海に侵入するのは今年1月31日以来。関連記事
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日本と中国が領有権を主張する尖閣諸島（中国名・釣魚島）の沖合で25日、中国海警局の船舶4隻が日本の領海内に侵入した。産経新聞が報じた。
沖縄県那覇市の第11管区海上保安本部によると、中国海警局の船舶4隻は現地時間午後4時25分ごろから日本の領海内に相次いで侵入
した。うち1隻は機関砲のようなものを搭載しており、海上保安庁の巡視船が領海から出るよう警告したという。
中国海警局の船舶が日本の領海に侵入するのは今年1月31日以来。