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スマトラ島で地震 マグニチュード6.2の地震
スマトラ島で地震 マグニチュード6.2の地震
インド洋のスマトラ島で25日、マグニチュード6.2の地震が発生した。米地質調査所（USGS）が発表した。 2022年2月25日, Sputnik 日本
2022-02-25T11:11+0900
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災害・事故・事件
地震
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震源はブキッチンギ市から北北西に66キロの地点、震源の深さは12キロだった。揺れが観測されたのは協定世界時（UTC）1時39分（日本時間10時39分）。震源地の集中的な揺れから地震は「破壊的」な規模と断定されている。関連ニュース
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スマトラ島で地震 マグニチュード6.2の地震
2022年2月25日, 11:11
(更新:
2022年2月25日, 11:15
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CC BY 2.0
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スマトラ島で地震 マグニチュード6.2の地震
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インド洋のスマトラ島で25日、マグニチュード6.2の地震が発生した。米地質調査所（USGS）が発表した。
震源はブキッチンギ市から北北西に66キロの地点、震源の深さは12キロだった。
揺れが観測されたのは協定世界時（UTC）1時39分（日本時間10時39分）。震源地の集中的な揺れから地震は「破壊的」な規模と断定されている。
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